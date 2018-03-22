向美爭取鋼鋁關稅豁免 鄧振中：持續交涉

他語帶保留地說，美國預計從23日起課徵的鋼鋁關稅措施，應該會如期實施。從美國總統川普宣布的內容來看，除了加拿大與墨西哥，包括歐盟、日本這些國家在內，要獲得豁免，「大概不是那麼容易的事情」，「這要看明天總統（指川普）的最後決定」。

鄧振中今天接受台灣媒體的採訪時表示，談判還未結束，隨時會有變化。此行主要目的是希望美方能夠了解，台灣鋼鋁產業貿易型態，也能了解台灣是公平的國家，沒有給予任何企業補貼，也沒有剽竊任何人的智慧財產權。

（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）正在華府尋求美國鋼鋁關稅豁免的政務委員鄧振中今天表示，談判仍未結束，但要獲得豁免不太容易。即使台灣在23日關稅措施開徵前仍未被排除，與美方的交涉仍會持續。

鄧振中也表示，此行同來的還有10多位鋼鐵業者，所以特別安排在當地律師事務所會晤，向他們解釋如何申請個別產品項目豁免。

他解釋，要獲得美國關稅豁免有兩個方式，一是整個國家豁免，一是進口商跟美國商務部申請個別項目豁免。此行也同樣分兩頭走，一是跟美國各界說明，台灣不應該被課徵；另外是產品豁免，就安排專業律師跟企業界說明豁免申請程序。

鄧振中強調，即使台灣在23日開始被課徵鋼鋁額外關稅，與美方的交涉仍會持續進行，希望最終能獲得豁免，但「現在誰都不敢做決定」。

他也表示，台灣絕對沒有協助中國大陸商品違規，轉運到美國市場。鄧振中分析，美國政府推動關稅措施的目的，是為了打擊中國大陸產品生產過剩，用直接或間接方法將產品傾銷到美國，所以要求各國與美國合作，不要讓這類事情持續發生。

川普於8日宣布，15天後將對鋼鋁進口商品分別課徵25%與10%關稅，這項措施將於23日正式生效。加拿大與墨西哥因為與美國正在重新協商「北美自由貿易協定」（NAFTA）得以豁免，美國在安全和貿易上的夥伴也能進行談判爭取豁免。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天在美國聯邦眾議院歲入委員會聽證會上表示，希望能在4月底之前完成關稅豁免談判。

他也透露，對於已經和美國就關稅豁免展開協商的國家，像是南韓、阿根廷、澳洲與歐盟應能獲得豁免。與巴西的談判也即將展開。不過，他沒有提到台灣。（編輯：陳俊碩）1070322