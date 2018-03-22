助花蓮地震災民 補助生活金及醫療支出

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）協助0206花蓮地震災民因應生活所需及醫療支出，花蓮縣政府提供「生活扶助金」、「醫療補助」及「口腔重建補助」，為期2年的生活扶助金每戶每月可領取新台幣1萬元，近期一次撥付。

花蓮縣政府發布新聞稿表示，「生活扶助金」補助對象為0206地震中雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿3棟倒塌戶的實際房屋所有權人、實際居住者及經縣府判定為紅單戶且後續不得居住者。

申請人應攜帶身分證件、郵局存摺簿影本及房屋所有權印鑑，至縣府大禮堂現場受理。

另「口腔重建補助」補助對象為0206地震中3棟倒塌戶的實際居住者及拆除的紅單戶中有口腔重建需求者，每人最高補助新台幣4萬元，受災戶攜帶證明及身分證向縣府社會處提出，經確認即可前往簽約的牙醫診所就診。