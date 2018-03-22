Apple Watch心率偵測 準確度有感

相關分析是從Cardiogram應用軟體自9750位使用者蒐集超過1.39億筆心跳和計步數據中進行，Cardiogram應用平台可以區別正常心跳與心室顫動數據的差異。

國外科技網站MacRumors引述Cardiogram團隊與美國加州大學研究結果，從Apple Watch及其他穿戴式裝置蒐集到的數據分析，包括Apple Watch在內的穿戴式裝置，偵測使用者心跳頻率異常的平均準確度，高達97%。

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果手錶心率偵測很有感。外媒引述研究顯示，Apple Watch在內的可穿戴裝置心率偵測準確度，可高達97%。

蘋果Apple Watch不僅能偵測心率，MacRumors日前報導指出，從Apple Watch可蒐集到的心率數據進一步分析，可以區分使用者是否有糖尿病的跡象。若使用者有糖尿病的癥候，心率會有相對應的變化。

蘋果Apple Watch心率檢測技術傳不斷升級。國外科技網站Patently Apple報導，蘋果在心率優化器（heart path optimizer）技術上有新進展，在智慧手錶背面設計光體積量測PPG（photoplethysmogram）感測功能，可多次偵測使用者的心率。

此外因應移動假影，蘋果透過加速度計的設計，量測使用者的行動和PPG的訊號，可以部分解消不需要的移動假影，讓量測結果更完整。

外媒先前報導，蘋果開發的手錶偵測新技術，內建控制器，用來處理來自加速度計的外來訊號，用以偵測血壓脈動何時從心臟的左心室傳遞，也處理來自PPG和脈壓感測元件的訊息，當血壓脈搏來到手腕的時候，可偵測脈搏傳遞時間PTT（pulse transit time）。

蘋果的Apple Watch Series 3，已可支援心率監測，Apple Watch的心率感應器使用光體積變化描記法，利用血液紅色是因為反射紅光並吸收綠光的原理，Apple Watch利用與感光光電二極體配對的綠光LED，偵測特定時間流經手腕的血液量，達到心率監測的效果。（編輯：林興盟）1070322