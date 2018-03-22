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政治

換地案每年短收5千萬元　柯文哲：政府不能唯利是圖

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/22 11:53
▲台北市長柯文哲22日出席台北市信中非營利幼兒園揭牌記者會。（圖／北市府提供 , 2018.3.22）
▲台北市長柯文哲22日出席台北市信中非營利幼兒園揭牌記者會。（圖／北市府提供 , 2018.3.22）

台北市長柯文哲去年底力推立法院對南港瓶蓋工廠換地案，因議會表決未過胎死腹中，不過台北市長柯文哲今（22）日證實，市府和中央已達成共識「互為無償撥用」，柯文哲強調，一切都按照 SOP 走。

北市去年希望用立法院 19454 平方公尺、公告市價 37.5 億元的土地，向中央換取五塊等值土地，內容包括南港四小 578 地號（南港瓶蓋工廠），公告現值 19.41 億元、南港四小 576 地號（三鐵共構區），公告現值 8.87 億元、南港二小 972 地號（轉運站用地），公告現值 3.62 億元，以及位於行政院後方的華山行一，公告現值 2.89 億與行三土地及南瓶地上建物，公告現值 2.71 億元。

北市府希望換地案過關後，把南瓶打造為青創發想空間，同時配合南港轉運站，打造東區門戶計畫，替 柯P 施政再添亮點。但當時不少議員當時認為，北市府是拿蛋黃區換蛋白區，加上沒有急迫性，在全體議員表決下，最終否決市府提案。

對此，柯文哲說，那不叫換地，叫「互為無償撥用」，換地案本來希望換地，但在議會沒有通過，所以按照 SOP，換地不行就無償撥用，只要行政院核准就可以，就按照 SOP 走。

對於被議員批評是黑箱作業，柯文哲表示，事先就講了，如果換地不行，就退而求其次無償撥用。

至於北市府每年將少五千萬的租金，柯文哲指出，政府不同於企業唯利是圖，行政上南港瓶蓋工廠也不能爛在那裡，古蹟再擺下去，文資團體也會來抗議。另外一點，東區門戶計畫正在進行，南港瓶蓋工廠在南港車站旁邊，收入不會比較少。

對於議員批評藐視議會，柯文哲無奈說，「我們每天都被人家藐視，我們哪敢藐視別人，議員一定要罵的，我們是按照 SOP 走，換地不行就改無償撥用。」

關鍵字柯文哲立法院南港瓶蓋工廠行政院賴清德
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