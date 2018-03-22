美聯準會宣布升息1碼 影響最快今年底浮現

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲受訪表示，美國升息一碼是如外界預期結果，對全球經濟影響波動不大，也顯示美國對國內經濟相對有信心。

一如外界預期，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息一碼（0.25個百分點），這是Fed今年以來首次升息，並預測今年至少還會再升息2次，也暗示明年升息步調將略微積極。

她說，Fed指出不排除升息腳步加快，將影響各國貨幣政策動向，像歐洲中央銀行（ECB）已調整原本貨幣寬鬆步調，國際上主要國家的央行可能都會調整自身貨幣政策。

彭素玲表示，美國如果加快升息，勢必擴大與他國利差，全球主要國家勢必要有因應，像對日本而言，最近日本首相安倍晉三政府有些政治上的麻煩，美國升息就影響匯差與利差。

政治大學金融學系兼任教授殷乃平表示，美國持續升息，讓全球貨幣政策轉向，進而轉變成緊縮，將導致在各國的多餘資金流出，引導各國央行利率可能調高。

他舉例說，目前歐洲聯盟與日本已釋出緊縮貨幣政策訊息，帶動世界各國央行利率調整，包括新興與發展中國家，由於資金流出，取得資金變困難。如果第三世界經濟體與新興國家金融市場缺水（資金）而枯竭，可能部分國家會有金融危機的疑慮。

殷乃平表示，國際貨幣基金組織（IMF）曾展望今年經濟指出，世界經濟從去年第3季緩慢復甦，而美國經濟力道也逐漸拉升；美國總統川普（Donald Trump）一連串的財政擴張政策是否積極拉抬國內經濟力道，抵銷Fed升息帶來的影響仍需觀察。

殷乃平說，美國如果持續升息，對各國影響可能是今年底或明年初，也考驗各國央行因應做法能否恰到好處。台灣身為小型開放經濟體，不可能與全球金融市場落差太遠，對國際金融影響較被動。如果美元繼續貶值、美國債券價跌，台灣央行勢必要採取因應，預計今年第4季會有動作。（編輯：李明宗）1070322