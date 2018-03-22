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中央社

宣導高齡交通安全 路老師救人意義大

中央社2018/03/22 11:33
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北22日電）「電動代步車緩慢的行駛在馬路中，身旁呼嘯而過汽機車的喇叭聲讓老人瞬間驚慌失措。」黃淑珍是105年合格路老師，常對高齡者宣導交通安全，體會救人的意義。

交通部今天舉辦「106年度路老師頒獎授證典禮記者會」，頒發績優「金、銀路老師」獎項30名、授證合格「路老師」188名、「路師傅」3名。100至105年培訓合格「路老師」累計629名，106年度合格「路老師」188名，共進行高齡者宣講1461場次及4萬7774人次。

根據交通部統計，高齡者交通事故的主要肇因為「未依規定讓車」、「違反號誌標誌管制」與「行人違規」，同時年長者的視力及反應能力較差，容易發生事故，且傷害程度也較嚴重。

105年的合格路老師黃淑珍今天表示，自己到桃園鄉下宣導時，時常會看到電動代步車緩慢的行駛在馬路中，身旁呼嘯而過汽機車的喇叭聲讓老人瞬間驚慌失措，不知該如何行駛。

她回憶，有次在桃園市復興區，長者搭公車至復興區三民集會所對向門口下車，也沒有注意到前後有無來車，就直接過馬路，走到中間線看見下山砂石車緊急煞車，長者又驚慌轉身往回走，差一點讓上山的汽車撞上，更讓她體會提醒長者交通安全，救人一命的重要性和意義。

交通部主任秘書林國顯呼籲，依交通事故30日死亡人數統計，100至105年平均65歲以上年長者交通事故死亡人數占總死亡人數約33.35%，高齡者交通事故的「死亡風險」高居各年齡層之冠，高齡者發生交通事故也將會造成長照成本的負擔，期許社會各界永續投入關懷高齡者交通安全的行列。（編輯：方沛清）1070322

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