滿溢詩歌才華 創作歌手許含光用音樂發光

「聽許含光的歌要小心，我在一個毫無心理準備的夜晚，一不注意播放起，就被他的樂他的聲，簡直是綁架般地踏上無法停止的旅程。那其中曖曖，卻異常透明」。以上出自金曲樂團蘇打綠主唱青峰的推薦語，這名天王天后都愛的詞曲創作人，也掉進許含光的音樂世界；其他還有音樂人林生祥、知名製作人陳建騏、劇場導演黎煥雄也都為他寫下推薦評語。

24歲的許含光日前在台北接受中央社專訪，留著蓬鬆微捲且及肩的長髮造型，微笑時略帶迷人傻氣，一揹起吉他就能感受是十足愛音樂的大男孩。除了擁有陽光溫暖的形象，他的歌聲則帶點捉摸不定的迷幻飄忽感，介於美聲和吟唱間的風格，聽著他的音樂，就像掉入他天馬行空的想像世界中。

（中央社記者江佩凌台北22日電）創作歌手許含光發行首張專輯「曖曖」，除了音樂才華受許多前輩肯定，身為知名詩人許悔之的兒子，言談間更流露詩意氣質，身兼詩人、歌手的靈魂，才華洋溢的許含光正用音樂發光。

出道作品就備受許多前輩的讚許，許含光先是直言「很驚喜」，但對他而言，無論是青峰、林生祥甚至是路邊的阿伯，「只要有人喜歡你的作品，無論是誰都是等值的」。他開心的是有人願意支持，而這些推薦語在他眼中更像是「祝福」。

許含光18歲高中剛畢業，就被知名音樂人陶喆相中簽約，醞釀6年完成首張「全自作」專輯，風格包含他小時候常聽的80、90年代輕快英式搖滾，同時揉合他熱愛的電子、民謠、R&B和抒情搖滾，再搭配明亮的吉他聲響，成就屬於許含光的個人風格；特別的是，有別於一般新人創作歌手單純寫歌，他還直接挑戰製作人身分，一個人包辦編曲、混音。

「我不覺得詞、曲有比配樂重要」，在許含光眼中，就算前奏也是歌的一部分，為了讓音樂盡量貼近他想呈現的樣貌，雖然多少會請教前輩意見，但最後往往會回到心裡所想的那個選擇，「下決定的還是自己」。

他被關注的身分，除了是陶喆簽下的歌手，另一方面則是詩人許悔之的兒子，從小在書香世家長大，許含光憶及，創作的渴望自高中就開始萌芽，當時的他會在網路「無名小站」上寫一些零散的文字，歌曲上也會嘗試創作短旋律，直到上大學，他才有意識地發覺到，「我是在寫詩和寫歌」。

事實上，許含光和音樂的緣分，可追溯回他從小就接觸鋼琴、小提琴學古典樂，國中開始聽流行樂、搖滾樂，高中則加入熱音社玩樂團，對於漸漸愛上創作的契機，他略帶詩意的形容：「一杯水倒滿了自然會溢出來，那溢出來的就是你創作的東西。」就像水滿了會自然地溢出來，對他來說，會想創作也是自然而然地。

言談間，儘管是聊音樂，多少也能感受到許含光流露的詩人氣質。

許含光的歌曲能見以「詩」入詞的隱諱文字，他說，寫作和寫歌他都很喜歡，前者沒有篇幅限制，後者則多了技術上的趣味；問及歌詞的靈感，他直言就是靠直覺，同時認為創作對他而言好玩的地方在於：「手裡有劍，但會忘記劍的存在。」這樣的創作能力，相信也是身為詩人靈魂的直覺。

過去常有歌手會和詩人合作，問及是否會想找父親一起創作？許含光卻斬釘截鐵地回：「不會。」就像許多星二代不愛被貼標籤，他其實多少也有些避諱聊到父親。

對許含光而言，創作是很私密的東西，就像「不會主動把日記給父母看到」，但他接著忍不住爆料想起過往趣事，有次他的弟弟準備作文，一篇是爸爸教的，一篇是身為國文老師的媽媽教的，但最後分別拿到70幾分和90幾分，許含光笑說：「創作這種東西真的不要打分數。」

逛許含光的臉書（Facebook）粉絲專頁，能發現許悔之對每篇貼文都會按讚，有些還會分享轉貼，不僅實質給予許含光支持，也能感受他十分關心兒子的音樂表現，許含光則打趣笑說：「很煩。」展現父子間直白又自然的好感情。

談及親子互動，許含光坦言，雖然他很愛酸言父親，還會說自己是「不肖子」，但其實身邊朋友都知道他和爸爸感情十分深厚，「只是同為創作者，我很幼稚，我爸也很幼稚，在一起就會有比較特別的關係」。

身兼詩人與歌手的靈魂，才華洋溢的許含光開始用音樂發光，他用堅定的眼神說：「創作對我來講，應該是一輩子會做的事情，現階段我選擇用歌曲來表現，之後也有可能寫小說或拍電影。」他坦言，似乎也抱有「導演夢」，認為未來一切充滿著可能性。

這個週末，許含光將舉辦首場個人售票演唱會，24日在台北The Wall公館登場，要透過「曖曖」的音樂征服歌迷的心。（編輯：張芷瑄）1070322