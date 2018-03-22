「區塊鏈手機」當紅 傳華為正考慮開發 聯想、長虹等

如果大型手機商進入區塊鏈領域，有望讓這項技術更走近大眾市場。區塊鏈最常見的應用加密貨幣，即使在今年暴跌後，過去 12 個月仍有 15 倍的增長，市值達到約 3500 億美元，但其他日常使用依然有限。

華為和 Sirin Labs 的代表證實雙方公司會談，但拒絕進一步評論。

據《彭博》報導，知情人士指出，華為正洽談 Sirin Labs 作業系統 SIRIN OS 的授權，並與 Google 的 Android 系統共同運行區塊鏈應用程式。知情人士說，會談處於初步階段，尚未簽署協議。

區塊鏈概念正熱，近日多家手機廠商發表了「區塊鏈手機」。媒體也報導，全球第 3 大手機製造商華為，正考慮開發一款手機，能運行基於區塊鏈的應用。

報導指出，在 Sirin Labs 2 月 28 日 Telegram 群組發言中有一張圖片，表明與華為剛結束一場精彩的會議，其中討論的一個主題，是共同合作以安全的方式將區塊鏈技術帶給大眾。

此外，Sirin Labs 也在開發自己的「區塊鏈手機」。據 Sirin Labs 發言人 Nimrod May 表示，公司計畫今年下半年推出 Finney 手機，價格約 1000 美元。

Sirin Labs 打算在這支手機中嵌入冷錢包，及一個可以將法幣轉換為數位貨幣的系統，以運行不同的區塊鏈應用。冷錢包主要讓使用者可以離線儲存數位資產。

不過在這之前，聯想 20 日搶先發布一款手機 S5，並號稱是全球第一款區塊鏈手機。聯想指出，S5 有一個加密安全支付空間「Z 空間」，系統底層用上區塊鏈技術，也就是說從手機最底層提供了一整套解決方案，七重保護可以讓支付更安全。

聯想顯然忽略了在它之前，長虹也發布了一款區塊鏈手機，同樣宣布是全球首款，稱為 R8 麒麟手機。據指出，這款手機是基於 Unicorn 的區塊鏈手機，其中核心功能就是讓用戶以更低的門檻參與到區塊鏈當中，也就是說利用手機來挖礦。

再往前，今年 1 月份，天瓏集團旗下品牌 SUGAR 糖果手機，就說自己推出了區塊鏈手機—糖果「創世版」區塊鏈手機。據稱集成了區塊鏈錢包和區塊鏈挖礦機，售價高達 3999 元人民幣，幾乎是相同規格產品的 4 倍，首銷 1 萬支在當日就售罄。