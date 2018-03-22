酒駕肇事棄車逃逸 五楊高架狂奔被逮

（中央社記者林長順新北22日電）國道警方今天表示，國道1號五楊高架道南向林口路段日前發生遊覽車被自小客車追撞事故，肇事男子下車在路肩奔跑逃逸，警方逮捕男子發現他酒測值1.04毫克，依公共危險罪移送。

國道公路警察局第一公路警察大隊日前接獲報案，國道1號五楊高架道南向43公里有遊覽車事故。當事人表示，遭一輛深色自小客車撞擊後，對方肇事逃逸，警方調派巡邏車查看，並在南向49.5公里處發現疑似肇事的黑色自小客車，但車內沒有發現駕駛人。

警方以CCTV監視鏡頭追蹤，發現一名男子於路肩奔跑，立即請巡邏車往前追查，在高架南向50.5公里處發現男子，以擴音器大聲喝令男子不要再跑，並立即下車阻止，經查證後確認這名男子為肇事車輛駕駛。