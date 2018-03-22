NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈楊、陳批黨中央：沒有企圖心忘簽聯絡簿　竟掀家長與老師大戰天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

酒駕肇事棄車逃逸 五楊高架狂奔被逮

中央社2018/03/22 11:34
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者林長順新北22日電）國道警方今天表示，國道1號五楊高架道南向林口路段日前發生遊覽車被自小客車追撞事故，肇事男子下車在路肩奔跑逃逸，警方逮捕男子發現他酒測值1.04毫克，依公共危險罪移送。

國道公路警察局第一公路警察大隊日前接獲報案，國道1號五楊高架道南向43公里有遊覽車事故。當事人表示，遭一輛深色自小客車撞擊後，對方肇事逃逸，警方調派巡邏車查看，並在南向49.5公里處發現疑似肇事的黑色自小客車，但車內沒有發現駕駛人。

警方以CCTV監視鏡頭追蹤，發現一名男子於路肩奔跑，立即請巡邏車往前追查，在高架南向50.5公里處發現男子，以擴音器大聲喝令男子不要再跑，並立即下車阻止，經查證後確認這名男子為肇事車輛駕駛。

員警調查，年約40歲的潘姓男子疑在台北市與同事飲酒後，駕駛自小客車要回楊梅，從泰山轉接道上五楊高架後，在南向43.5公里林口路段變換車道時不慎追撞遊覽車，假意停在路肩後又加速逃逸，到高架南向49.5公里處將車棄置在路肩，下車試圖逃離現場。

警方帶回男子後施以酒測，潘男酒測值高達1.04毫克，全案依公共危險罪移送地檢署偵辦，肇事逃逸部分另處以罰鍰。（編輯：管中維）1070322

美聯準會宣布升息1碼 影...布蘭妮Kenzo代言廣告推...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan