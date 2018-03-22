美升息已預先反應 台幣一度強升逾1.2角創2個月新

新台幣今日以 29.13 元、升值 5.9 分開出，不受美國升息影響越走越高，盤中一度衝破 29.1 元關卡來到 29.068 元，創 2 個月來新高價位，隨後在 29.1 元附近震盪。

美國聯準會 (Fed) 一如預期升息，在市場多預期並已反應的狀況下，非美貨幣並非因此走跌，反而因聯準會有暗示目前還不需要加快升息的腳步的態度，美元繼續走弱，非美貨幣偏強，新台幣今 (22) 日以 29.13 元、升值 5.9 分開出後，最多升值 1.21 角，達 29.068 元，創 2 個月新高。

盤中主要亞幣中以新台幣升幅較大達 0.25%，日圓升 0.2%，星元偏弱，泰銖貶約 0.1%，韓元貶幅較大達 0.4%，至於美元指數昨日跌近 0.8% 至 89.7。

美國聯準會後一如市場預期決議升息 1 碼，且聯準會主席鮑威爾表態認為金融市場的脆弱性是「溫和」的，暗示目前還不需要加快升息，元大寶華綜合經濟研究院對此解釋，此次聯準會釋出的是中性訊息。

元大寶華說明，整體看來，這次的會後聲明稿雖顯示出聯準會對於經濟前景更有信心，但這並沒有到達經濟過熱的地步，再加上聯準會這次很刻意沒有調整通膨的用字，推測其目的在於向市場表示聯準會不認為有太多的通膨壓力，因此，即便未來升息的方向更確定，但速度並沒有加快。

法人指出，由於市場早已預期聯準會本次升息動作並已反映，因此美元並未因此上揚，反而因態度偏鴿派，使國際資金停泊在非美貨幣市場。

另一方面，台灣央行今日下午將召開理監事會議，一般預測台灣利率將維持不變，而新總裁楊金龍對雙率和國內物價、房價未來看法等受到關注。