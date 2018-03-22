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中央社

衛福部祭鐵腕 食品廣告不實將下架撤照

中央社2018/03/22 11:46
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北22日電）許多食品違法宣稱可抗癌、縮小脂肪細胞等不實功效，但數萬元罰款相較數百萬收入，根本不痛不癢。衛福部長陳時中今天宣布，1個月內訂定裁罰準則，將違規率高的食品下架撤照。

立法院今天召開社會福利及衛生環境委員會，立委趙天麟質詢時表示，近日台中傳出有民眾罹癌後，花大錢向直銷公司購買保健食品，宣稱可增加免疫力，有民眾甚至因此停止化療，3月間不幸病逝。

趙天麟說，台中市政府食品藥物安全處介入稽查後發現7項產品涉及廣告不實，共開罰新台幣12萬元，但該公司產品隨便賣都超過百萬元，10多萬元根本不痛不癢，恐一犯再犯。

不只如此，趙天麟說，近年有生醫公司也是廣告違規大戶，多次違法宣稱產品是衛福部公告降低最多體脂肪的食品，屢次誇大不實，甚至被大學教授用來當做廣告不實代表個案，但地方衛生單位也只能罰款，趙天麟呼籲衛福部應對於惡意業者應祭出更強力的管制手段。

衛生福利部部長陳時中表示，根據統計，去年共有4647件食品廣告違規，但裁罰總額僅1.28億元，他坦言，對於收入百萬、千萬的業者而言，每次幾萬元的罰款早已視為成本，不痛不癢。

為此，他已要求食藥署1個月內訂定裁罰準則，例如業者違規10次就撤照，並將把產品停產、下架，嚇阻惡意違規業者，同時也呼籲民眾，食品若宣稱療效千萬不要吃、藥品若太速效應謹慎選擇。（編輯：李亨山）1070322

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