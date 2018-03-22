衛福部祭鐵腕 食品廣告不實將下架撤照

（中央社記者張茗喧台北22日電）許多食品違法宣稱可抗癌、縮小脂肪細胞等不實功效，但數萬元罰款相較數百萬收入，根本不痛不癢。衛福部長陳時中今天宣布，1個月內訂定裁罰準則，將違規率高的食品下架撤照。

立法院今天召開社會福利及衛生環境委員會，立委趙天麟質詢時表示，近日台中傳出有民眾罹癌後，花大錢向直銷公司購買保健食品，宣稱可增加免疫力，有民眾甚至因此停止化療，3月間不幸病逝。

趙天麟說，台中市政府食品藥物安全處介入稽查後發現7項產品涉及廣告不實，共開罰新台幣12萬元，但該公司產品隨便賣都超過百萬元，10多萬元根本不痛不癢，恐一犯再犯。