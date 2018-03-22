NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈忘簽聯絡簿　竟掀家長與老師大戰小孩見媽直衝對街　最後網友全暴怒天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

馬領銜反妨害司法公投 送出近3千份連署書

中央社2018/03/22 11:47
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北22日電）律師陳長文推動反妨害司法公正公投，由前總統馬英九領銜提出。前總統府副秘書長羅智強今天送出近3000份連署書給中選會，羅智強說，主要是防堵「權」對司法的妨害。

羅智強說，監察委員陳師孟公然恐嚇司法機關，要以監委職權查辦判決不合己意的法官，陳長文決定成立「反妨害司法公投聯盟」擔任召集人，羅智強擔任執行長，推動「反妨害司法公正公投」。

馬英九辦公室發言人徐巧芯上午帶著馬英九委託提案的委託書，徐巧芯說，馬英九對於受邀領銜發起公投表示尊重、欣慰，希望公投案順利成功。羅智強最後送出近3000份的連署書提交給中央選舉委員會。

羅智強說，一般民主法治國家，妨害司法公正主要有「權」跟「錢」兩種影響力，錢有貪污相關法律可以處理，但對於權，法律是有漏洞的，為什麼有人可以這麼囂張以權力妨害司法，因為根本沒有法律可制裁。

羅智強說，一旦中選會第一階段審核通過，馬上會進行第二階段28萬的連署，希望透過宣傳、組織，歡迎更多志同道合的人加入，不分黨派。

陳師孟日前針對馬英九在2010年曾向時任法務部長王清峰「下條子」，要求議處偵辦馬英九特別費案的前北檢檢察官侯寬仁一案申請自動調查，陳師孟認為這是明顯妨害司法公正，將約詢馬英九、王清峰等人。

根據公民投票法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，第一階段提案門檻為1879人、第二階段連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。（編輯：林興盟）1070322

衛福部祭鐵腕 食品廣告不...警官涉毒遭逮 總統府：非...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan