馬領銜反妨害司法公投 送出近3千份連署書

馬英九辦公室發言人徐巧芯上午帶著馬英九委託提案的委託書，徐巧芯說，馬英九對於受邀領銜發起公投表示尊重、欣慰，希望公投案順利成功。羅智強最後送出近3000份的連署書提交給中央選舉委員會。

羅智強說，一般民主法治國家，妨害司法公正主要有「權」跟「錢」兩種影響力，錢有貪污相關法律可以處理，但對於權，法律是有漏洞的，為什麼有人可以這麼囂張以權力妨害司法，因為根本沒有法律可制裁。

羅智強說，一旦中選會第一階段審核通過，馬上會進行第二階段28萬的連署，希望透過宣傳、組織，歡迎更多志同道合的人加入，不分黨派。

陳師孟日前針對馬英九在2010年曾向時任法務部長王清峰「下條子」，要求議處偵辦馬英九特別費案的前北檢檢察官侯寬仁一案申請自動調查，陳師孟認為這是明顯妨害司法公正，將約詢馬英九、王清峰等人。

根據公民投票法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，第一階段提案門檻為1879人、第二階段連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。（編輯：林興盟）1070322