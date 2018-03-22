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清明節前夕　金山區公所擴大墓區除草範圍

記者陳志仁／新北報導2018/03/22 12:07
▲金山區長陳國欽表示，往年只清除第一公墓墓區間的主要道路及次要道路兩旁雜草，今年擴大除草的範圍到墓區內小道兩旁及空地。（圖／金山區公所提供）
▲金山區長陳國欽表示，往年只清除第一公墓墓區間的主要道路及次要道路兩旁雜草，今年擴大除草的範圍到墓區內小道兩旁及空地。（圖／金山區公所提供）

清明節掃墓即將來到，新北市金山區公所3月24、25日及4月1、4、5日，在公墓的周邊設立2處服務站，提供多項的服務，4月5日當日更敦請法鼓山法師到福緣納骨堂誦經、禮懺；並建議民眾多利用大眾交通工具，注意周邊道路管制及改道的資訊。

金山區長陳國欽表示，往年只清除第一公墓墓區間的主要道路及次要道路兩旁雜草，今年擴大除草的範圍到墓區內小道兩旁及空地，減輕民眾掃墓的負擔；此外，區公所於3月24、25日及4月1、4、5日，分別於金山青年活動中心正門口旁空地及文化二路往公墓路口（有應公廟）的上方空地設立2處服務站。

陳國欽指出，服務站免費提供瓶裝水、手套、面紙，並提供鐮刀、密封式提水袋及掃把掃帚組借用，同時也備有2輛接駁車、流動廁所、救護站等便民的措施，以服務民眾；也提醒民眾，掃墓時節，公墓周邊的交通繁忙，建議民眾多利用大眾交通工具，並注意周邊道路管制及改道的資訊。

陳國欽說，4月5日上午9點於福緣納骨堂的崇德廳舉行清明春祭法會，敦請法鼓山法師誦經、禮懺；為響應政府節能減碳政策，維護空氣品質，3月24日起至法會當日的4月5日，皆不開放焚燒金、銀紙錢，區公所提供紙錢袋，集中收集運送至新店焚化爐焚燒外，4月5日當天的大廳也不提供香、燭及開啟櫃門。

關鍵字掃墓清明節法鼓山福緣納骨堂
親子音樂劇演出　兒童節前夕邀共賞遊樂園到農客庄　竹縣風情歡迎來聊

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