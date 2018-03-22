竹縣風情歡迎來聊　在地特色體驗遊程開跑

「竹縣風情-六福同行」活動第一梯次已經開始接受網路報名，共開放6條一日遊及2條二日遊行程，第二梯次將於6月1日開放報名。遊客可依需求選擇台北、台中或於新竹高鐵站出發，另外二日遊也針對散客團(4人成行)規劃包車旅遊服務，報名費用包含遊樂園門票、車資、導覽解說及保險等，物超所值。

交通部觀光局及新竹縣政府為推廣在地深度旅遊，首度結合六福村主題遊樂園及地方特色產業，推出2梯次(4-6月及7-9月)「竹縣風情-六福同行」體驗遊程，透過完善遊程規畫，讓遊客能體驗竹縣在地特色與文化魅力；縣長邱鏡淳期許創新的遊樂園─農客庄玩法，兼具暢快歡樂與人文知性，親子同遊記憶滿滿。



▲「竹縣風情-六福同行」遊程可體驗新竹縣在地特色與文化魅力，第一梯次已經開始受理報名。（圖／新竹縣政府提供）

2梯次各路線都有不同主題特色的行程，六福村營運總監鄒允中也分享搭配六福村主題遊樂園今年度全新推出「一季一村玩慶典」活動， 4-6月繽紛的動物派對，7-9 月熱情的盛夏慶典，歡喜結合在地達人導覽及推出體驗活動，象徵同心共榮。

行程安排包含採果體驗、親釀古早味醬油、手做仙草凍等農特產業者與產銷班，規畫2日遊行程並以浪漫台三線延伸至北埔老街及峨眉湖等景點，接續在第二梯次遊程規劃有即將開幕、全台唯一泰迪熊博物館行程，保證讓旅客滿載而歸、感受不同以往的深度體驗。



▲「竹縣風情-六福同行」體驗遊程讓您從遊樂園玩到到農客庄，領略在地特色風情。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣政府也積極辦理產業整合平台，整合觀光產業資源，並透過產業輔導與多元的訓練課程，以凝聚地方共識並吸引在地人才回流，開創智慧旅遊工作坊、導入電子支付等創新應用，以提供遊客更新、更好的觀光體驗；另外，為了讓旅客更方便至新竹縣遊玩，規劃觀光護照包含40家以上的特約店家優惠及推出暑假免費假日接駁車，行駛竹東車站、合興車站、關西老街、六福村主題遊樂園、新埔及湖口老街等知名景點，串聯台灣好行與縣內觀光公車，讓交通網路更加便利、密集。