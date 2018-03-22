若參選桃園市長 陳學聖：不會辭立委

（中央社記者劉冠廷台北22日電）投入國民黨桃園市長初選的立委陳學聖今天說，他參選市長不會辭立委，因為要幫忙做服務案件；同樣投入初選的前立委楊麗環則說，她最適合參選，要陳學聖固守立法院。

投入中國國民黨桃園市長初選的陳學聖與楊麗環，今天上午共同接受「蔻蔻早餐」廣播節目訪問，談到這次黨內初選的競爭，陳學聖說，他和楊麗環不可能廝殺。

陳學聖分享一則小故事，他說，過去與楊麗環一起擔任立委時，楊麗環曾接到詐騙電話，詐騙者冒充陳學聖說人在台南身上沒有錢，然後楊麗環就匯了新台幣10萬元。一旁的楊麗環笑說，電話中那聲音真的很像。