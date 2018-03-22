若參選桃園市長 陳學聖：不會辭立委

（中央社記者劉冠廷台北22日電）投入國民黨桃園市長初選的立委陳學聖今天說，他參選市長不會辭立委，因為要幫忙做服務案件；同樣投入初選的前立委楊麗環則說，她最適合參選，要陳學聖固守立法院。
投入中國國民黨桃園市長初選的陳學聖與楊麗環，今天上午共同接受「蔻蔻早餐」廣播節目訪問，談到這次黨內初選的競爭，陳學聖說，他和楊麗環不可能廝殺。
陳學聖分享一則小故事，他說，過去與楊麗環一起擔任立委時，楊麗環曾接到詐騙電話，詐騙者冒充陳學聖說人在台南身上沒有錢，然後楊麗環就匯了新台幣10萬元。一旁的楊麗環笑說，電話中那聲音真的很像。
至於參選市長後，是否會辭去立委，陳學聖表示，若參選桃園市長，應該不會辭立委，桃園市國民黨剩下2席立委，要幫忙很多市議員處理服務案件，因為市議員有很多的案子無法與民進黨立委合作，只能與國民黨立委合作。
楊麗環表示，她會是代表國民黨參選的人，國民黨在立法院已經是少數了，陳學聖應該固守立法院，讓有中央與地方豐富經驗的她投入選戰。
此外，主持人詢問，陳學聖是否代表新北市長朱立倫的人馬？陳學聖不否認與朱立倫有多層關係，但他表示，代表的是桃園的鄉親，大家不要想那麼複雜，國民黨再分就沒有了。
楊麗環笑說，陳學聖是否代表朱立倫勢力的延伸，民眾會判斷，但陳學聖的背景比較難脫離關係。她也說，自己代表桃園人的期待，希望幫助桃園經濟繁榮、安居樂業。（編輯：溫貴香）1070322