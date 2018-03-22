NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈忘簽聯絡簿　竟掀家長與老師大戰小孩見媽直衝對街　最後網友全暴怒天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

若參選桃園市長 陳學聖：不會辭立委

中央社2018/03/22 11:51
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉冠廷台北22日電）投入國民黨桃園市長初選的立委陳學聖今天說，他參選市長不會辭立委，因為要幫忙做服務案件；同樣投入初選的前立委楊麗環則說，她最適合參選，要陳學聖固守立法院。

投入中國國民黨桃園市長初選的陳學聖與楊麗環，今天上午共同接受「蔻蔻早餐」廣播節目訪問，談到這次黨內初選的競爭，陳學聖說，他和楊麗環不可能廝殺。

陳學聖分享一則小故事，他說，過去與楊麗環一起擔任立委時，楊麗環曾接到詐騙電話，詐騙者冒充陳學聖說人在台南身上沒有錢，然後楊麗環就匯了新台幣10萬元。一旁的楊麗環笑說，電話中那聲音真的很像。

至於參選市長後，是否會辭去立委，陳學聖表示，若參選桃園市長，應該不會辭立委，桃園市國民黨剩下2席立委，要幫忙很多市議員處理服務案件，因為市議員有很多的案子無法與民進黨立委合作，只能與國民黨立委合作。

楊麗環表示，她會是代表國民黨參選的人，國民黨在立法院已經是少數了，陳學聖應該固守立法院，讓有中央與地方豐富經驗的她投入選戰。

此外，主持人詢問，陳學聖是否代表新北市長朱立倫的人馬？陳學聖不否認與朱立倫有多層關係，但他表示，代表的是桃園的鄉親，大家不要想那麼複雜，國民黨再分就沒有了。

楊麗環笑說，陳學聖是否代表朱立倫勢力的延伸，民眾會判斷，但陳學聖的背景比較難脫離關係。她也說，自己代表桃園人的期待，希望幫助桃園經濟繁榮、安居樂業。（編輯：溫貴香）1070322

春酒敬酒引發槍擊案 警依法送台南安平鐵人三項 24日登場

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan