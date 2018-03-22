高科技併購案頻傳 陳良基：應審慎評估

美國總統川普以憂心國家安全為由，禁止博通(Broadcom)收購高通(Qualcomm)，財經網站The MotleyFool點名包括聯發科、賽靈思(Xilinx)與思睿邏輯(Cirrus Logic)都是博通可能接下來有意收購的對象，聯發科則發公告澄清傳言，表示未曾與博通就合併一事進行接觸或洽談。

民主進步黨籍立委張廖萬堅表示，高科技產業研發技術上，台灣在國際具有領先地位，原本博通併購高通破局，台灣產業界都鬆了口氣，沒想到又傳出要併購聯發科，聯發科是台灣指標性企業，也是政府重點扶持產業，如果併購案成真，對台灣產業影響非常大，不能等閒視之。

陳良基表示，這是假設性議題，科技產業為了提升國際競爭力，勢必會走向規模化，對中下游談價也比較有彈性，當時兩通併購案傳出時，已經找科學園區業者談談，其實企業併購是常態，但政府應考慮國家競爭力如何維持、國安戰略因素等。

陳良基指出，聯發科在5G等多項科技技術都有相當成果，甚至吸引國際實驗室來台駐點，合併案一定要經過政府審查，就目前情形來看，會建議相關單位審慎評估。

另外，時代力量籍立委洪慈庸則表示，台灣博士約八成留在學界，兩成才進入業界，但學界職缺不多，博士們畢業後，去研究機構、財團法人做研究，但這些單位幾乎都得靠政府補助或計畫維持，等同八成博士得靠著政府資源過生活，科技業經常抱怨找不到頂尖高階人才、學界抱怨找不到優秀博士、但又有不少流浪博士情形，到底出了什麼問題。

陳良基指出，從大局來看，台灣每個人才其實都有珍貴的地方，不少人因為求學過程都在學校，所以畢業後習慣繼續待在學界，的確很多企業都有人才需求，科技部推動重點產業高階人才培訓計畫，今年預計培訓300多人，卻來了600多人，代表很多博士需要協助就業，將視之後就業狀況，調整計畫作法。(編輯：陳永昌)1070322