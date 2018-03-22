聯廣上市超額認購77倍　明每股46元掛牌

國內廣告集團龍頭聯廣將於明（23）日以每股46元掛牌上市，成為台灣第一家上市掛牌的廣告文創集團。聯廣集團四大事業體系，分別為廣告事業中心、公關事業中心、媒體與數位事業中心和會展及特展事業中心，為台灣目前少數業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈上下游的大型綜合廣告代理商。2017年前3季營收為17.54億元，獲利達0.68億元，EPS 2.27元。

聯廣成立於1970年，集團主要服務的客戶包括YAMAHA、NISSAN、友邦人壽、台灣啤酒系列商品、SONY、CITIZEN及肯德基等，去年起陸續贏得多個指標性客戶及產品，包括近期話題十足的天堂M、三菱全球戰略車款Mitsubishi Eclipse Cross廣告企畫案以及長榮航空LINE社群行銷等。

主辦承銷商國泰證券表示，台灣廣告市場商機不容小覷，據市調機構所預估，2017年國內整體廣告量（電視、廣播、報紙、雜誌、戶外媒體、數位媒體）約達651億元新台幣規模，近10年年複合成長率3.4%，呈現平穩成長格局，其中，數位廣告營收約占5成，市場規模約312億元新台幣，年增20.6%，成長力道強勁。

由於台灣相較於英國、中國大陸、美國等消費大國，數位廣告滲透率仍低，預期未來仍有相當大的成長空間。而聯廣集團旗下各事業體透過交叉行銷提升集團綜效，再加上看好台灣數位媒體廣告市場，使之前申購程度相當熱烈，超額投標倍數超過5倍，公開申購超額認購倍數超過77倍，股票中籤率僅1.29%。

聯廣2016年營收為23.63億元，歸屬於母公司之稅後淨利為0.99億元，EPS為3.30元，每股配發2.897元現金股利，股利配發比率近9成；2017年前3季營收為17.54億元，歸屬於母公司之稅後淨利為0.68億元，EPS為2.27元，2017年自結營收為23.57億元，與2016年相當。