遭虧AIT蓋的比大巨蛋快　柯文哲大笑這麼說

柯文哲透露，梅健華這兩天會來找他，至於為何梅健華要來找他？柯則說，通常這些重要的國家大使，還是定期會跟台北市長 talk，不知道梅健華要講什麼。

美國在台協會（AIT）處長梅健華昨出席美國商會謝年飯時說，這幾年在台灣常常被問「AIT 內湖新館何時蓋好？」內湖新館今年夏天可望落成。雖然有人說，蓋了 8 年才蓋好，沒什麼好驕傲的，但比起台北大巨蛋一直沒蓋好，也算聊表安慰。對於被梅健華酸了一頓，台北市長柯文哲今（22）日大笑說，「這不一樣，我如果有美國政府，一定蓋的比他快。」

對於北市府 4 月 3 日將召開審查會審議大巨蛋設計變更案，遠雄卻突然提出展延 90 天申請遭到駁回。柯文哲表示，今天下午市府內部會開會討論，遠雄一定要送件，他講的很清楚，「我們不會刁難它，但這麼多人在看，我們不敢放水，一定要進大會審，就公開、透明、錄音、錄影、甚至還直播，把問題解決掉就好了，不能說不給人家審，不給人家看，這我怎麼給你過。」

柯文哲強調，他在民調最低的時候，都不肯妥協，一定秉持公平、正義、公開、透明，全案就進大會處理。

此外，對於雙城論壇會不會舉辦？柯文哲坦言，沒有進度，因為都還沒開始談判，到時候再看是否要跟對方視訊會議，不知道要怎麼處理，還在想。柯文哲隨後補了一句，「反正且戰且走，離今年底還很久。」

至於北市府是否會幫上海市台辦主任李文輝申請來台？柯文哲說，這個也不行，過往對方都是找旅行社來辦，再送件給內政部移民署去審核，台北市政府又沒開旅行社，不會去幫他申請，柯文哲本想再講下去，卻突然打住，自己喃喃自語說，「算了，我要忍住。」