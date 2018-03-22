NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈忘簽聯絡簿　竟掀家長與老師大戰小孩見媽直衝對街　最後網友全暴怒天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
政治

遭虧AIT蓋的比大巨蛋快　柯文哲大笑這麼說

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/22 12:08
▲台北市長柯文哲22日出席台北市信中非營利幼兒園揭牌記者會。（圖／北市府提供 , 2018.3.22）
▲台北市長柯文哲22日出席台北市信中非營利幼兒園揭牌記者會。（圖／北市府提供 , 2018.3.22）

美國在台協會（AIT）處長梅健華昨出席美國商會謝年飯時說，這幾年在台灣常常被問「AIT 內湖新館何時蓋好？」內湖新館今年夏天可望落成。雖然有人說，蓋了 8 年才蓋好，沒什麼好驕傲的，但比起台北大巨蛋一直沒蓋好，也算聊表安慰。對於被梅健華酸了一頓，台北市長柯文哲今（22）日大笑說，「這不一樣，我如果有美國政府，一定蓋的比他快。」

柯文哲透露，梅健華這兩天會來找他，至於為何梅健華要來找他？柯則說，通常這些重要的國家大使，還是定期會跟台北市長 talk，不知道梅健華要講什麼。

對於北市府 4 月 3 日將召開審查會審議大巨蛋設計變更案，遠雄卻突然提出展延 90 天申請遭到駁回。柯文哲表示，今天下午市府內部會開會討論，遠雄一定要送件，他講的很清楚，「我們不會刁難它，但這麼多人在看，我們不敢放水，一定要進大會審，就公開、透明、錄音、錄影、甚至還直播，把問題解決掉就好了，不能說不給人家審，不給人家看，這我怎麼給你過。」

柯文哲強調，他在民調最低的時候，都不肯妥協，一定秉持公平、正義、公開、透明，全案就進大會處理。

此外，對於雙城論壇會不會舉辦？柯文哲坦言，沒有進度，因為都還沒開始談判，到時候再看是否要跟對方視訊會議，不知道要怎麼處理，還在想。柯文哲隨後補了一句，「反正且戰且走，離今年底還很久。」

至於北市府是否會幫上海市台辦主任李文輝申請來台？柯文哲說，這個也不行，過往對方都是找旅行社來辦，再送件給內政部移民署去審核，台北市政府又沒開旅行社，不會去幫他申請，柯文哲本想再講下去，卻突然打住，自己喃喃自語說，「算了，我要忍住。」

關鍵字大巨蛋柯文哲梅健華李文輝雙城論壇
換地案每年短收5千萬　柯霸氣回應老爸扁加持　陳致中民調第一24%

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan