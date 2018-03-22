台股盤中－台塑化補漲貢獻33點 漲逾百點又翻黑震盪

台塑化昨天因為錯帳暴跌，造成昨天盤後的零股交易搶翻天，零股成交量高達 2.32 萬股，成交價 120 元，相較收盤價 106 元，漲幅 13.2%，也為今天補漲先打了多頭強心針。台塑化今天無意外跳空漲停 116.5 元鎖住，貢獻大盤漲點 33 點，成交量約 5000 張，漲停委買約 4000 餘張高掛。

美國如預期升息 1 碼，美股漲跌互見，台股今 (22) 日在昨天錯帳的台塑化跳空漲停貢獻大盤漲點約 33 點，以及台積電、鴻海及股王大立光等蘋果概念股走高領軍之下，推升指數一度大漲逾百點，最高攻到 11120 點，但是獲利了結賣壓在盤中湧出，指數一度翻黑，高低價差達 113 點，11000 點有守，指數在平盤附近震盪。

隨著蘋果 3/27 春季新品發表會倒數，蘋概三王今天早盤表現不俗，鴻海最高來到 93.4 元，漲逾 1%，是蘋概三王中表現最帶勁個股；台積電最高雖然漲到 254.5 元，但是盤中翻黑，陷入 250 元保衛戰；股王大立光早盤大漲超過百元，漲近 3%，最高來到 3760 元，但是獲利了結賣壓影響，盤中翻黑，3700 元關卡得而復失。

Fed 升息 1 碼，且暗示今年還會升息 2 次，2019 年及 2020 年也會分別升息 3 次、2 次，被市場解讀偏向鷹派，金融股今天金光閃閃，其中國泰金最高上漲超過 1%，富邦金也不遑多讓，最高漲幅近 1%，所有金控股都滿面通紅，推升金融股指數持續沿 5 日線走升，所有短期均線都呈現上彎趨勢。

國泰金相關權證 資料來源：鉅亨網整理

整體來說，Fed 因看好經濟成長前景，一如市場所料升息 1 碼，雖外資近期操作趨於保守，但不確定因素已經排除，今天盤中指數漲多修正整理，可觀察外資是否換股操作，台股短線仍可以偏多看待，預期延續高檔震盪格局，盤勢整理後有機會挑戰前波段高點。