〈Fed升息〉分析：必要性日益增強 中國將隨Fed

這次央行上調利率的幅度小於分析師此前的預期的 10 個基點。但人行公開市場業務操作室負責人表示，此次公開市場操作利率小幅上行符合市場預期，也是市場對 Fed 甫升息的正常反應。

跟隨美國聯準會 (Fed) 升息 1 碼腳步，週四 (22 日) 中國人行 (PBoC) 宣布調升公開市場操作利率 5 個基點，至 2.55%，為去年 12 月以來首次。分析認為，此次央行升息對市場影響或有限，但後續上調利率的必要性會日益增強，全年將跟隨 Fed 升息 3-4 次。

該負責人表示，去年以來，貨幣市場利率持續高於公開市場操作利率，近期雖有所收窄但仍有不小的利差，此次公開市場操作利率隨行就市小幅上行反映了資金供求關係，可進一步收窄二者之間的利差，有利於增強公開市場操作利率對貨幣市場利率的傳導作用，也有利於市場主體形成合理的利率預期，約束非理性融資行為，對穩定宏觀槓桿率可起到一定的作用。

同時，今年以來人民銀行加強預調微調和預期管理，維護銀行體系流動性合理穩定、鬆緊適度，引導貨幣信貸和社會融資規模合理增長，這與公開市場操作利率小幅上行相結合，有利於為供給側結構性改革和高品質發展營造適宜的貨幣金融環境。

人行在去年 12 月，Fed 升 0.25% 後，亦隨即調高 7 天期及 28 天期逆回購操作利率 5 個基點。

金融界報導，針對央行這次上調公開市場操作利率至 2.55%，興業研究宏觀團隊認為：

第一，海外因素直接觸發。近期中美貨幣市場利率利差收窄至 100 基點附近，對應央行適時上調利率。

第二，國內市場與政策利率利差為升息留空間。雖然 R007 與 7 天逆回購操作利率之間的利差趨勢性收窄，但是相較於此前幾乎貼合的狀態仍有一段距離，這也意味著本次升息對市場影響或有限。

第三，控制宏觀槓桿率與避免金融機構過度擴張廣義信貸才是根本。在控摃桿成為政策軸心的情況下，槓桿率變化勢必影響央行操作和市場利率的波動，「隨行就市」將成為常態。

國君宏觀花長春團隊點評認為，從經濟動能和通膨維度看，上調利率的必要性逐漸增強；從市場利差和中美利差看，升息的條件已經具備；從政策信號維度看，央行態度總體溫和。最終，央行選擇了升息，且溫和小幅上調 5 個基點。

該團隊表示，毋庸置疑，隨著時間推進，後續上調利率的必要性會越來越強，預計全年將跟隨升息 3-4 次。當前市場環境下，資金面仍適度寬裕，債市仍具配置價值，不宜過度看空。