德智庫評比 台灣在轉型國家中名列前茅

（中央社記者林育立柏林22日專電）德國智庫「博德曼基金會」今天公布全球各轉型國家的評比，台灣在政治、經濟和政府治理等項目的成績都名列前茅。不過，從全球角度來看，民主正在倒退。

博德曼基金會（Bertelsmann Stiftung）邀請各國學者，針對民主化、市場經濟和政府治理程度，評比全球129個發展中和轉型中的國家，每兩年公布一次轉型指數（Transformation Index）。

最新公布的2018年指數，評估的是2015年2月到2017年1月之間的發展，台灣在政治轉型和經濟轉型兩項評比名列第3，政府治理名列第4，3項排名在亞洲都居冠。