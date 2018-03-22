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中央社

德智庫評比 台灣在轉型國家中名列前茅

中央社2018/03/22 12:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林22日專電）德國智庫「博德曼基金會」今天公布全球各轉型國家的評比，台灣在政治、經濟和政府治理等項目的成績都名列前茅。不過，從全球角度來看，民主正在倒退。

博德曼基金會（Bertelsmann Stiftung）邀請各國學者，針對民主化、市場經濟和政府治理程度，評比全球129個發展中和轉型中的國家，每兩年公布一次轉型指數（Transformation Index）。

最新公布的2018年指數，評估的是2015年2月到2017年1月之間的發展，台灣在政治轉型和經濟轉型兩項評比名列第3，政府治理名列第4，3項排名在亞洲都居冠。

報告指出，2016年，台灣完成第3次政黨輪替，政權的和平轉移已成為常態，到目前為止政府的大方向沒有突然改變，也沒有出現反覆無常的民粹主義和極端主義。

報告表示，雖然台灣社會對主權問題意見分歧，不論民進黨或國民黨執政，對建立大眾共識都表現出高度意願和能力，而且即使在北京「一個中國」政策的艱困環境下，仍舊積極與國際社會合作。

不過，比較各國的發展後會發現，世界上出現了更多的壓迫，不僅獨裁國家加強鎮壓的力道，民主國家的領導人也流行鐵碗統治，目前全球共有33億人生活在獨裁體制。

報告特別點名土耳其和波蘭的民主倒退，它們的共同點是新聞自由受到打壓、以及司法失去獨立地位。1070322

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