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國中會考身障生需帶桌椅 北市：會協助

中央社2018/03/22 12:09
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北22日電）國中教育會考將在5月間舉辦，但有台北市身心障礙考生家長接獲通知本屆考試要自帶桌椅，市議員顏若芳認為，造成家長和考生不便。台北市教育局今天說，會協助特殊考生需求。

107年國中教育會考將在5月19日及20日舉行，民進黨籍台北市議員顏若芳開記者會時提到，接獲多名特殊身分考生家長陳情，教育單位通知要求本屆會考特殊身分考生需自備桌椅。

顏若芳說，特殊身分考生因身障別有不一樣需求，像需要特殊考試桌椅、盲用電腦、旁人報讀等，離會考報名截止時間還有近2個月，教育局應可提供特殊考生相關硬體設備，但有家長填寫本屆報考簡章，希望由考場提供桌椅，經過台北市教育局審查小組審查後，卻還是通知家長應自備桌椅，台北市協助特教生行之多年，希望教育局檢討此事，並建立申請程序。

台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁表示，接獲多名特殊考生家長反映，本屆國中會考特殊考生需自備桌椅，過去狀況都由考場提供，這也造成家長需自行載運大型桌椅到考場，引發不便。

她說，許多小朋友是特殊考生，跟一般考生相比，光是到考場前就需要花費很多時間，若還要自備桌椅根本造成困擾，且台北市特教體系已非常完善，不理解這次考試竟為何需自備桌椅，希望教育局建立申請流程。

出席記者會的教育局副局長何雅娟表示，先跟特殊身分考生家長致歉，因今年承辦考試單位調整由其他學校辦理，校方針對特殊學生需求沒有和家長溝通清楚，未來會針對特殊考生提供個別化服務。

她說，未來會研議建立相關申請標準作業程序，若特殊考生家長有需求可提早告知教育局，會盡量協助，也會要求承辦學校提早掌握特殊學生需求。

至於特殊家長提到希望可就近考試，何雅娟說，台北市的特殊考生共300多位，因考場需要輔具等設備和老師，才會集中在同一個考區，將會評估家長的意見。（編輯：李亨山）1070322

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