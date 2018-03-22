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偷日本軍刀砍傷總統府憲兵　呂軍億遭判刑7年

社會中心／台北報導2018/03/22 12:17
▲涉嫌在去年至國軍歷史博物館中偷走軍刀，接著闖入總統府西側大門，砍傷一名周姓憲兵的呂軍億（圖中），遭判 7 年有期徒刑。（資料圖片／NOWnews）
▲涉嫌在去年至國軍歷史博物館中偷走軍刀，接著闖入總統府西側大門，砍傷一名周姓憲兵的呂軍億（圖中），遭判 7 年有期徒刑。（資料圖片／NOWnews）

去年 8 月 18 日，台北市一名 51 歲男子呂軍億涉嫌至國軍歷史博物館中偷走軍刀，接著闖入總統府西側大門，砍傷一名周姓憲兵。呂男遭逮後，被檢方起訴並求刑 7 年。今（22）日上午，台北地院依殺人未遂、竊盜等罪嫌，判處呂男 7 年有期徒刑。全案仍可上訴。


呂男涉嫌至國軍歷史博物館中偷走軍刀，接著闖入總統府西側大門，砍傷一名周姓憲兵，當場遭到逮捕。（資料圖片／NOWnews）


呂男涉嫌至國軍歷史博物館中偷走軍刀，接著闖入總統府西側大門，砍傷一名周姓憲兵，當場遭到逮捕。（資料圖片／中央社）

起訴指出，經商失敗的呂男去年開始離家獨居，平時十分政治狂熱的他，對於時政懷抱許多不滿，於是異想天開想闖進總統府升起五星旗。他在行動前還寫下了一封「絕筆書」，除了自稱自己是一名「死士」之外，還表示要「拿 70 幾年前屠殺我們中國人的倭刀，殺向偽總統府」。


呂男在行動前寫下了一封「絕筆書」。（資料圖片／中央社）


呂男至國軍歷史博物館中所偷走的軍刀。（資料圖片／NOWnews）

案經審理，精神鑑定認定呂男在行凶時行為能力是正常的，不過呂男強調自己並沒有殺人的犯意，只是因為當時發現憲兵在拉槍機，他才會持軍刀朝著槍枝護木砍去，不料卻誤砍到周男的頸部。


案發後，總統蔡英文至醫院探視受傷的周姓憲兵。（資料圖片／總統府提供）

不過檢方起訴時卻認為，以周男的傷勢，以及相關證人的說詞來判斷，呂男確實有殺人犯意，且造成軍史館受損後仍毫無悔意，涉犯殺人未遂、妨害公務、加重竊盜、侵入建築物，以及公共場所攜帶刀械等多項罪嫌，因此具體將他求刑 7 年；另外，周男則提出了附帶民事求償 300 萬元，法院今天也將這一部分移送民事庭審理。

關鍵字憲兵總統府軍刀呂軍億
醉漢吃醋大鬧卡拉OK　酒瓶自砸頭

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