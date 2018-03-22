麻豆代天府上有天堂下有地獄　慎入！內容微血腥

根據廟方資料記載，明永曆十六年（西元1662年）五府千歲選擇在麻豆建廟，創建「保寧宮」，後曾被迫遷建他處並改名為「保安宮」；直到民國四十五年（西元1956年）五府千歲遶境至麻豆時多次降駕乩身，指示眾人「開龍喉、堀石車」翻復土地，五府千歲要重回麻豆、重建廟宇。其中有熱心信眾不顧他人質疑、反對，堅持履行神明指示，後越來越多鄉民響應，雖中間幾度面臨停工危機，最後仰賴各方善男信女有錢出錢、有力出力、神人合作，我們現在看到的麻豆代天府終於落成。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）台南麻豆代天府又稱「五王廟」，相信它的盛名在台灣無人不知、無人不曉，從麻豆代天府分靈出去的宮廟、王爺遍及世界各地，每年神明聖誕進香的人潮更是盛況空前。

麻豆代天府主祀「五府千歲」李、池、吳、朱、范五人，其中大王李府千歲為中國陝西涇陽人，生於隋末唐初，與池公、吳公、朱公、范公為拜把兄弟、生死之交，五人皆為唐朝的三百六十位進士之一。

關於唐朝的三百六十進士有個傳說，皇帝為了要測試皇室天師到底有沒有幾把刷子，遂命三百六十進士藏於地下室，還要他們飲酒高歌；接著再請天師到皇帝面前，質問天師為什麼皇宮這「陽地」會從地底傳來「邪魔作樂」的聲音，天師被質問後見笑轉生氣，一怒之下燒符遣神將，作法將地底的「邪魔」害死。唐朝皇帝得知三百六十進士的死後非常後悔，原本只是想測試一下天師的「刷子」卻害得賢能們嗚呼哀哉，於是皇帝將這三百六十進士全數封王爵；到了明朝也有一些關於三百六十進士的傳說，明朝皇帝下令各地建廟供奉王爺。

其中，池王爺有個相當有趣的傳說，據說五府王爺護國佑民期間，有一日池王巡守時看到空中降下了一位瘟疫神，池王立即上前詢問瘟疫神要到哪裡去？瘟疫神回：「某某區的人民有一劫數，所以我奉玉旨帶一包藥丹，要到該區散布瘟疫」池王一聽靈機一動問瘟疫神：「祢那個藥丹在哪裡？可以借我看一眼嗎？」瘟疫神聽了就將藥丹拿出，池王說時遲那時快就把瘟疫神的藥丹搶過來直接往嘴巴塞進去！

所以看看上圖右二的池王爺，祂的形象才會眉毛鬍鬚直立、兩眼突出，就是祂當時吃下藥丹的後遺症（誤）雖然這傳說無法考證，但池王祂寧願自己受苦也不願民間有難的慈悲心腸，也可反映出五府千歲王爺們對老百姓的重視和庇祐。

在麻豆代天府的南側有一座觀音寶殿，落成於民國79年（西元1990年），共歷時六年建造；麻豆代天府當時的主委呂廷復先生至中國福建為五府千歲尋根時特別到南海普陀山朝聖「不肯去觀音院」，並恭請觀世音菩薩分靈金身回到麻豆代天府供祀。

觀音寶殿內還有兩座層數高達120層的光明燈、兩座108層的光明燈，還有其他大小光明燈共46座，左編上星期參訪的時候，正好碰上廟方要將光明燈全數換為LED環保燈泡工程。

保庇NOW曾經介紹過麻豆代天府的「十八地獄」，因為其栩栩如生的地獄情境，也吸引了許多電視、報章媒體到麻豆代天府採訪，十八地獄內將各個地獄審判、懲罰的場景都模擬出來了，配上音效和燈光效果，簡直就是台灣鬼屋的先驅！

走出地獄後順著上樓就可直達天堂，天堂內有許多神仙，可看到穿著現代服裝和古代服裝的人物一起下棋、泡茶、玩樂，讓人看了真的很想報隊+1加入大家開開心心的行列！天堂是需要往上爬的樓梯，但也不至於走到會喘，出口正好是巨龍的嘴巴，到了天堂出口有揮別地獄的豁然開朗，正好從高處可一眺麻豆代天府全景，相當壯觀！有機會到了麻豆代天府真的一定要來走走地獄天堂！左編推推推推推、五個推！

另外，在主殿後方還設有兒童遊樂區，有滾輪滑梯、沙坑、遊樂設施等，先帶小孩子到地獄嚇一嚇再到後面玩溜滑梯鎮定心靈（誤），廟方真的很貼心，這樣小孩子陪著父母一起到廟裡拜拜再也不會覺得無聊了。用說的不過癮，絕對要往下看麻豆代天府的影片才過癮！

看圖片不夠？！看影片就好！

資料提供（誠摯感謝！）：

台南麻豆代天府

海洋民俗與信仰：媽祖與王爺。作者：張珣著

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