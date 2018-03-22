台北市前四大行政區房市成交量占49.6% 中山區最

根據實價登錄資料，台北市去 (2017) 年交易熱門的行政區，前四名的交易量就占台北市的 49.6%，而進一步觀察熱門區域不同產品的房價，大樓成交單價多為 4-5 字頭，公寓成交單價多在 3-4 字頭。

台北市去年熱門交易前五名的行政區，依序為中山區、內湖區、文山區、北投區及士林區，其中中山區交易量占北市的 14.5% 最多。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，全台房價自 2014 年高點至今呈現「L 型」走勢，逐漸來到合理價格，而交易熱門的區域深得民眾青睞，購屋者不妨納入參考，未來若是要轉手也相對容易。