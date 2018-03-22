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中央社

吳釗燮：短期內不會有斷交狀況發生

中央社2018/03/22 12:14
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北22日電）外交部長吳釗燮今天答復立法委員質詢「短期內是否會有斷交？」情況時表示，有些國家需努力，但大致上都維持相當穩定的關係；就他掌握的資訊，短期內不會有斷交狀況發生。

立法院外交及國防委員會邀吳釗燮、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷等列席報告「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」並備詢。

民主進步黨籍立法委員羅致政詢問台灣外交情勢艱難狀況，吳釗燮表示，「外交從來沒有輕鬆過，即使是承認92共識、一中原則的情況下，我們也從來沒有輕鬆過」，但他相信如果外交部與國民一起努力就可面對。

此外，多名立委關心今年台灣參與世界衛生大會（WHA）議題。

吳釗燮表示，日本已表示會支持台灣參與WHA，但今年參與WHA的機會仍「不容樂觀」，外交部不會放棄任何一絲機會，會努力到最後。即使沒辦法進去，台灣也會在場外，安排雙邊會談等活動。

今年WHA將於5月21日到26日在日內瓦召開。WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

從西元2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；不過，中共打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。（編輯：李明宗）1070322

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