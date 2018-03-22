吳釗燮：短期內不會有斷交狀況發生

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）外交部長吳釗燮今天答復立法委員質詢「短期內是否會有斷交？」情況時表示，有些國家需努力，但大致上都維持相當穩定的關係；就他掌握的資訊，短期內不會有斷交狀況發生。

立法院外交及國防委員會邀吳釗燮、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷等列席報告「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」並備詢。

民主進步黨籍立法委員羅致政詢問台灣外交情勢艱難狀況，吳釗燮表示，「外交從來沒有輕鬆過，即使是承認92共識、一中原則的情況下，我們也從來沒有輕鬆過」，但他相信如果外交部與國民一起努力就可面對。