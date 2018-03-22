不只LINE想來台設純網銀　這家跨國集團也探詢過

顧立雄就透露，已有2家國外機構曾拜會金管會，探詢純網銀相關業務，1家是 LINE、另1家也是國外機構，至於是哪一家？他在會後透露是樂天集團。

顧立雄日前指出，純網銀相關方案已積極研議中，預計4月定案，初步將比照傳統銀行申請資本額100億元，而且考量國內已經有38家銀行，只會先開放2張純網銀執照。他今日赴立法院財委會備詢時，也被問到純網銀相關議題。

金管會主委顧立雄日前透露將開放純網路銀行，初期先開放2張執照，顧立雄22日進一步透露，已有兩家業者拜會金管會及探詢相關業務，其中1家是 LINE，另1家也是國外機構樂天集團。

顧立雄說，LINE 跟樂天會想來台發展純網銀，商業考量應該都是在台灣有一定的利基，像樂天信用卡也在台灣發行，只是金管會現在較煩惱的是要頒布純網銀公開透明的遊戲規則，最後細節內部也要再做明確討論後，才會定案。

對於有立委質疑在台灣要純網銀為何資本額要新台幣100億元？顧立雄認為，純網銀也要建置資安、洗錢防制、法遵等機制，而且就他接觸有興趣的業者，他們對100億元資本額門檻不覺得是太大障礙。顧立雄還指出，若將資本額壓低，基於全資全照原則，金管會就要對純網銀做業務限制，但至目前為止，就有興趣者來說，100億元資本額不是障礙。

顧立雄也強調，一些社群媒體業者想跨業做純網銀，金管會並沒有要求社群網路業者一定要與金融業合作，只是雙方合作是較可能成功的營業模式，較易通過金管會的負責人和大股東及專業人員適格性審查。