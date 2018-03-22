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〈Fed升息〉瑞信：美升息恐帶來新興亞洲資本外逃

鉅亨網2018/03/22 12:31
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美國升息，雖然第一時間美元下跌，但投資人尋求更好的利率與收益之下，仍可能造成新興經濟體資本外流。瑞士信貸 (Credit Suisse) 最新報告則認為，印度可能是受害最深的亞洲國家之一。

據《CNBC》報導，美國聯準會周三宣布升息 25 個基點，瑞士信貸認為，今年還會再升息 3 碼。

瑞信新興亞洲經濟主管 Santitarn Sathirathai 指出，美國啟動升息，印度將會面臨資本外逃的危機。

Sathirathai 表示，在過去的 12-15 個月，印度的債券市場及股市均有大量資金流入，這也意味著，一旦出現衝擊，潛在逆轉的可能性也非常高。

這種情況已有前例。在 2013 年，聯準會宣布要收緊 QE 時，也帶來新興市場的拋售，印度當時也受到資本外逃的嚴重打擊。

Sathirathai 指出，雖然亞洲大部分地區，都已建立了緩衝區，以更好地抵禦資本外逃。但印度的經常帳餘額持續惡化，上個月還宣布了一項大規模赤字預算，占 GDP 的 3.3%，比財政計畫原本考慮的 3% 更嚴重。

Sathirathai 表示，當前還看不出全面貿易戰的跡象，對新興市場來說，會面對的比較像 2013 年 QE 收緊時的危機，這不利於經常帳赤字的國家，例如印度、菲律賓及印尼，看起來就很脆弱。

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