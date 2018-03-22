〈Fed升息〉瑞信：美升息恐帶來新興亞洲資本外逃

美國升息，雖然第一時間美元下跌，但投資人尋求更好的利率與收益之下，仍可能造成新興經濟體資本外流。瑞士信貸 (Credit Suisse) 最新報告則認為，印度可能是受害最深的亞洲國家之一。

據《CNBC》報導，美國聯準會周三宣布升息 25 個基點，瑞士信貸認為，今年還會再升息 3 碼。

瑞信新興亞洲經濟主管 Santitarn Sathirathai 指出，美國啟動升息，印度將會面臨資本外逃的危機。

Sathirathai 表示，在過去的 12-15 個月，印度的債券市場及股市均有大量資金流入，這也意味著，一旦出現衝擊，潛在逆轉的可能性也非常高。