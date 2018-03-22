金管會：LINE跟樂天都曾探詢純網銀業務

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，LINE以及日本樂天兩家業者已到金管會探詢在台設立純網路銀行一事，金管會預計4月公布設立原則，至於何時開放受理申請，目前尚未有時程表。

顧立雄暨周邊事業單位首長今天列席立法院財政委員會議並備詢。民主進步黨立委余宛如以及中國國民黨籍立委費鴻泰關切純網路銀行的設立，有多少業者到金管會探詢？

顧立雄答詢表示，目前已到金管會拜會探詢設立純網路銀行的有兩家，一家是LINE，另一家則是國外機構。

對於是哪兩家業者有意到台灣設立純網銀？顧立雄會中受訪時表示，到金管會探詢純網路銀行的是LINE以及日本樂天。