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金管會：LINE跟樂天都曾探詢純網銀業務

中央社2018/03/22 12:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北22日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，LINE以及日本樂天兩家業者已到金管會探詢在台設立純網路銀行一事，金管會預計4月公布設立原則，至於何時開放受理申請，目前尚未有時程表。

顧立雄暨周邊事業單位首長今天列席立法院財政委員會議並備詢。民主進步黨立委余宛如以及中國國民黨籍立委費鴻泰關切純網路銀行的設立，有多少業者到金管會探詢？

顧立雄答詢表示，目前已到金管會拜會探詢設立純網路銀行的有兩家，一家是LINE，另一家則是國外機構。

對於是哪兩家業者有意到台灣設立純網銀？顧立雄會中受訪時表示，到金管會探詢純網路銀行的是LINE以及日本樂天。

他說，這兩家業者之所以擬到台設立純網銀，從商業上考量就是因為它們在台灣有一定的利基，如樂天信用卡已經在台灣發展了。

顧立雄表示，純網路銀行設立相關原則預計4月公布，之後才會有相關細則，等細則規範訂出後，再討論受理業者申請的時程。

顧立雄日前表示，將採限制家數的方式開放設立純網路銀行，初步規劃開放家數最多兩家，設立資本額也考慮採取跟商業銀行相同門檻，要新台幣100億元，且就他瞭解，有興趣設立純網路銀行的業者，他們對100億元的門檻，都不認為是太大的障礙。（編輯：鄭雪文）1070322

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