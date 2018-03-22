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中央社

光陽推電動車解決方案 不用電池也能騎

中央社2018/03/22 12:27
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社東京22日電）機車龍頭光陽(Kymco)今天推出電動車解決方案，充電、換電並行，並在機車本體設置核心電源，在沒有電池情況下，能繼續騎乘。

光陽董事長柯勝峯表示，光陽設定3年內推出10款電動機車的目標，並將在20國建立充換電網路，銷售量達50萬台。

柯勝峯表示，電動機車受限於充電時間長、續航力不足，讓消費者在換車時多有疑慮，目前有業者推出換電方案，使用成本也偏高，光陽推出的電動車解決方案「iONeX」包含2顆重量低於5公斤的電池，並內建核心電源，電池在充電時，機車仍可利用核心電源騎乘，「讓等待完全消失。」

柯勝峯說，除了電池可以在家充電外，光陽也推出電池充電服務網及備用電池出租站，電池充電服務網有專人進行充電，多數據點提供1小時快充，若騎士需要長途騎乘，座墊下的置物箱可放置3顆備用電池，讓續航力提高至200公里。

此外，光陽推出iONeX車能網能源交換站，可同時支援電池充電、電池交換及私人能源網路，iONeX電能網能源交換站也開放給其他品牌及服務業加入，例如郵政業者、快遞業者能利用能源交換站為自有車隊的專用電池進行充換電服務。

光陽今天展示首款MANY電動車，光陽主管表示，MANY動力相當於50cc輕型機車，未來將推出各產品線的電動車，包括125cc動力的車型也在規劃之列。（編輯：郭萍英）1070322

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