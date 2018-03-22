立委要求拆立院周邊拒馬 葉俊榮妙答

（中央社記者陳俊華台北22日電）內政部長葉俊榮今天答復立委要求退役上校繆德生公祭已舉行，立法院周邊拒馬是否可以拆表示，理想上不希望有這麼多，方向上非常認同，但實際上的部署，有多重考量。

立法院內政委員會上午審查土地徵收條例部分條文修正草案，葉俊榮列席備詢。不過，國民黨立委楊鎮浯、黃昭順關切立法院周邊警力的部署不符比例原則等問題；親民黨立委陳怡潔關切基層員警的權益，建議葉俊榮加入臉書「為警察加油」的社團，聆聽基層員警的心聲。

葉俊榮答復陳怡潔質詢表示，自己到50個基層派出所走訪，也都簽到留下紀錄，很多員警向他提出面臨的問題和抱怨，也有員警說勤務很多，時常連地方的員警都要北調支援，他允諾會全力維護警察權益，面對外界複雜環境產生的紛擾，必要時他願意站在前面，替員警承擔。