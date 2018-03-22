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中央社

立委要求拆立院周邊拒馬 葉俊榮妙答

中央社2018/03/22 12:27
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北22日電）內政部長葉俊榮今天答復立委要求退役上校繆德生公祭已舉行，立法院周邊拒馬是否可以拆表示，理想上不希望有這麼多，方向上非常認同，但實際上的部署，有多重考量。

立法院內政委員會上午審查土地徵收條例部分條文修正草案，葉俊榮列席備詢。不過，國民黨立委楊鎮浯、黃昭順關切立法院周邊警力的部署不符比例原則等問題；親民黨立委陳怡潔關切基層員警的權益，建議葉俊榮加入臉書「為警察加油」的社團，聆聽基層員警的心聲。

葉俊榮答復陳怡潔質詢表示，自己到50個基層派出所走訪，也都簽到留下紀錄，很多員警向他提出面臨的問題和抱怨，也有員警說勤務很多，時常連地方的員警都要北調支援，他允諾會全力維護警察權益，面對外界複雜環境產生的紛擾，必要時他願意站在前面，替員警承擔。

葉俊榮說，自己的作用是鼓舞警察、解決問題，基層員警的聲音「都聽到了」，在這樣的狀況下員警還是認真面對工作，「是不是應該支持他們，不是把他們說成是保全」。

陳怡潔請葉俊榮整體了解基層員警感受，不只是到派出所作秀。葉俊榮說，他的每一句都是認真、真心的話，警察面臨工作非常辛苦、處境困難，要用同理心，解決問題。

楊鎮浯表示，立法院周邊警力部署要考量勤務合理性，經常一個鬼影也沒有，全部都是警察，不僅對警察身心狀態造成壓力，社會觀感也有問題。

黃昭順則說，退役上校繆德生公祭今天已經舉行，立法院周遭拒馬比監獄高度還高，可以拆了嗎？葉俊榮說，理想上不希望有這麼多，方向上非常認同黃昭順的想法，但實際上的部署，有多重考量。

此外，陸委會主委陳明通昨天在立法院上演「陳主委」、「陳教授」的論辯。也是學者從政的葉俊榮說，學者與部長身分銜接很順，過去是現在重要基礎，現在也是過去重要延伸，渾然一體。（編輯：溫貴香）1070322

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