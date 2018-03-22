陳學聖楊麗環轟鄭文燦：桃園沒建設　只給小確幸

節目中主持人分析指出，陳學聖跟馬英九、朱立倫關係好，被視為是馬、朱團隊人選，而楊麗環則是前黨主席洪秀柱人馬。對此，陳學聖表示，他跟大家關係都很好，他是代表桃園鄉親來參選；楊麗環則說，陳學聖跟朱立倫脫不了關係，她也否認自己是洪秀柱人馬，她說自己是土生土長的桃園人，「我是自己的力量」。兩人是否會在初選期間針鋒相對？陳學聖說他和楊麗環感情不錯，不可能廝殺，因為楊麗環曾接到詐騙電話被騙，對方冒充是他，因此匯給假的陳學聖10萬元，表示兩人真的有交情。

《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻今(22日)專訪國民黨桃園市長參選人陳學聖、楊麗環，另一位參選人魯明哲則因有行程沒有參加。節目中兩位參選人砲火全開猛轟現任市長鄭文燦。楊麗環說鄭文燦的高人氣只是「假像」；而陳學聖則強調，國民黨黨產被清算光了，他準備發起一場「窮人的戰爭」奪回失土。

對於朱立倫跟吳志揚都「落跑」，沒有遵守承諾參選桃園市長，是否想佔著不分區立委不放？對此陳學聖說，他不是發言人，無法表達意見，但對於台北市、桃園是黨部的選情，陳學聖跟楊麗環都憂心忡忡，台北市以及桃園市的市議員提名，提名席次都沒有超過一半，引發爭議，認為國民黨「母雞很瘦」，提不起勁來打選戰，等於提前宣告投降。陳學聖坦言，這並不好，國民黨是在野黨應該積極進取，才有辦法奪回版圖，提名未過半，外界看起來會比較保守，沒有企圖心，比較可惜；楊麗環表示，應引進多一點新人打選戰，這次提名會讓外界覺得國民黨老化，都是一些現任的老議員，對黨確實有傷害，在野黨就是應該要挑戰執政黨，氣勢才會起來。因此這次桃園市長選舉，三位國民黨初選後選人才來勢洶洶。

而面對鄭文燦的高人氣高民調，連藍營議員都喜歡他，也受眷村長輩的歡迎！對此楊麗環指出「那都是假象」，鄭文燦上任三年多來桃園沒什麼改變，所有建設都是在規畫中。她更強調，鄭文燦只是在滿足市民的「小確幸」，並沒有真的實質建設，認為鄭文燦是老派的政治人物，行事作風都是不斷跑行程，但勤跑基層卻忘了放眼桃園的未來，她有信心代表國民黨參選市長。

陳學聖則說，因為沒有黨產，要發起「窮人的戰爭」，要反過來，鄭文燦走的是傳統國民黨的方式，他這次選戰要用「民進黨的方式」跟鄭文燦對決。以議題發聲為主，而鄭文燦許諾過的事情，他會做得更好，花更少錢。陳學聖也說，如果他出線代表國民黨參選桃園市長，並不會辭立委，因為國民黨在桃園只剩下2席，要持續服務；楊麗環說，她不會要陳學聖辭立委，因為她認為會是由她代表國民黨參選，立院國民黨已經是少數了，陳學聖應該固守立院，繼續在立院好好當立委。