「楓味食足」加拿大美食節開跑　用餐即可抽機票

近年來，越來越多國人將加拿大做為旅遊首選，加拿大旅遊全球總人次也於這 5 年間躍升一倍之多、衝破 2 千萬人次。無論是美不勝收的風景、豐富的特色物產，均為吸引旅客前往度假觀光的主因。被譽為「楓葉之國」的加拿大為世界陸地面積第二大國家，擁有豐富多樣的文化景觀、自然及歷史遺跡，各個都是旅客必經之地，腹地廣大造就新鮮天然食材資源，自然成為培育加拿大特色美食最有力的條件之一。

現在不用親赴加拿大，在台灣也可品嚐到加拿大的美味，板橋凱撒大飯店與加拿大駐台北貿易辦事處（ CANADIAN TRADE OFFICE IN TAIPEI ）、加拿大牛肉協會（ CANADA BEEF INTERNATIONAL INSTITUTE ）及加拿大航空（ AIR CANADA ）攜手合作，並請來曾擔任加拿大駐日本及北京大使館的昆汀主廚 Quentin Glabus ，讓最道地的加拿大風味完美呈現。

昆汀主廚於板橋凱撒大飯店的「卡拉拉義式餐廳」施展拿手廚藝，特製「凱撒楓味」主題套餐，主廚在餐廳現場示範製作「咖啡可可脆皮肋眼與無骨牛小排」，選用 Prime 等級的加拿大牛肉搭配瑞可達乳酪、南瓜麵疙瘩、碳烤四季豆，佐上特製的「牛骨髓貝亞恩醬汁」，並邀請藝人夏克立站台，擔任昆汀主廚得意助手，兩人合作無間完成這道料理。



▲藝人夏克立（左）擔任昆汀主廚（右）得意助手，兩人合作無間完成料理。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

一口咬下「咖啡可可脆皮肋眼與無骨牛小排」，肉質結實有嚼勁，色澤鮮紅、油花分布均勻，野放的香氣從一陣陣的嚼感中溢出。牛小排的部分以真空袋封裝， 56 度低溫隔水烹煮 36 小時，再煎至兩面上色，利用義式濃縮咖啡豆磨成的咖啡粉、可可粉、匈牙利紅椒粉、黑胡椒、義大利香料及糖混合，抹在牛排表層，下鍋煎 3 ~ 5 分鐘，使表皮呈焦脆即可。配菜部分搭配食蔬以及南瓜泥、瑞可達乳酪製作而成的麵疙瘩，口感軟 Q ，最後淋上主廚特製的「牛骨髓貝亞恩醬汁」，從牛骨頭萃取而出骨髓，與鹽、胡椒、迷迭香、百里香調味後，以 160 度烤 30 分鐘混和貝亞恩醬汁（蛋黃、澄清奶油、白酒醋），富含高蛋白，有助於潤肺補腎。



▲咖啡可可脆皮肋眼與無骨牛小排。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.03.20 ）



▲主餐除「咖啡可可脆皮肋眼與無骨牛小排」外，還有「加拿大龍蝦」可供選擇。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.03.20 ）

在「凱撒楓味」主題套餐中還包含「雪松木板爐烤加拿大鮭魚佐楓糖油醋」，將加拿大鮭魚以紅糖、芥末子、香草、威士忌、大蒜、迷迭香、百里香、匈牙利紅椒粉及芥花油所調和的醬汁浸泡醃製一晚；取雪松木板浸水一小時，使其毛孔張開，再抹上橄欖油，鮭魚即可放於雪松木板上，進入烤箱以 200 度蒸烤 8 分鐘，鮭魚飽吸醬汁和雪松木香，肉質更加鮮美與融合，口感擁有層次變化。配菜部分擺上主廚特製煙燻蘑菇及蘋果脆片，口感清爽又解膩，最後搭佐楓糖、巴沙米可醋、迷迭香、大蒜及芥末調和而成的杜松子楓樹油醋，淋於西洋菜呈完美點綴。



▲雪松木板爐烤加拿大鮭魚佐楓糖油醋。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.03.20 ）

緊接著上桌的是「煙燻鴨肉湯搭功夫鴨腿肉與野米蕎麥麵」，鴨腿以法式油封手法，將其與鹽、蒜、蔥、百里香醃製，並以 70 度油封鴨腿 7 小時，以此軟化肉質，再將鴨骨拆下，與煙燻鴨肉、月桂葉、迷迭香、百里香、紅蘿蔔、西芹、香料熬煮 8 小時，清澈湯頭濃香甘醇，香氣豐厚十足。蕎麥麵的部分則以加拿大當地栽種的野米手工製作，將有「穀物界魚子醬」之稱的野米乾燥後泡水靜置，細緻研磨成粉，取 35 ％野米粉、混合 65 ％麵粉、蛋、牛奶及橄欖油完美比例製作成蕎麥麵。精華的鴨湯、滑嫩鴨肉及蕎麥麵結合一起，再以杜松子油加以點綴，即成加拿大自然與健康的開胃湯品。



▲煙燻鴨肉湯搭功夫鴨腿肉與野米蕎麥麵。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.03.20 ）

甜點「芝麻杏仁脆餅搭迷迭香野莓醬與馬斯卡碰慕司」，將杏仁脆片、黑芝麻混合加些許紅糖慢慢攪拌，壓膜成型進入烤箱以 150 度烤 20 分鐘；昆汀大廚特別選用來自家鄉加拿大原住民特有 Wojapi 醬料作搭配，以覆盆子、野莓、藍莓、紅醋栗、楓糖、糖及紅酒熬煮，醬汁煮滾後再放入迷迭香，煮至濃稠即完成；最後搭配混合檸檬餡的馬士卡碰慕司一起享用，富有層次口感與清爽果香，令人驚豔不已！



▲芝麻杏仁脆餅搭迷迭香野莓醬與馬斯卡碰慕司。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.03.20 ）

即日起至 4 月 15 日，凱薩大飯店推出加拿大美食節活動，朋派自助餐廳推出來自主廚精選加拿大 30 款道地美饌結合各式異國料理供無限享用；家宴中餐廳以加拿大食材融合中式烹調手法推出「加宴楓味餐」；卡拉拉義式餐廳更由昆汀主廚坐鎮推出「凱撒楓味」主題套餐；美食節期間凡享用「加宴楓味餐」、「凱撒楓味」主題套餐皆可參加加拿大航空來回機票及多項好禮抽獎，趁這段時間趕緊來品嚐主廚的精湛手藝，體驗來自加拿大的美食饗宴吧！



▲昆汀主廚於板橋凱撒大飯店的「卡拉拉義式餐廳」施展拿手廚藝。（圖／板橋凱撒大飯店提供）



▲「卡拉拉義式餐廳」的用餐環境明亮、寬敞舒適。（圖／記者賴詠璿攝, 2018.03.20 ）