上緯啟動離岸風電徵才 未來風場維運職缺將達上百名

上緯投控 (3708-TW) 今 (22) 日宣布，與海鼎風電合作啟動招募計畫，將參與彰化縣周六 (24 日) 舉辦的就業博覽會，釋出包括技術工程師、離岸風電專業人才等各類職缺，並以彰化居民為優先招募對象，預期未來在海鼎風電計畫開展後，開發、施工與維運等職缺將達上百名。

上緯投控及海鼎風電合作啟動招募計畫，上緯表示，旗下離岸風電事業體專業人才需求共需約 17 位，而新材料及碳纖複合材料事業體，也將釋出生產類儲備幹部、配方開發工程師、碳纖製程技術開發工程師、業務專員等職缺，加上後勤行政管理類人員，包含財務、會計、人力資源、採購專員、資訊系統開發工程師等，共將招募 27 位相關人才，並以彰化縣民為優先考量。