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上緯啟動離岸風電徵才 未來風場維運職缺將達上百名

鉅亨網2018/03/22 12:38
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上緯投控 (3708-TW) 今 (22) 日宣布，與海鼎風電合作啟動招募計畫，將參與彰化縣周六 (24 日) 舉辦的就業博覽會，釋出包括技術工程師、離岸風電專業人才等各類職缺，並以彰化居民為優先招募對象，預期未來在海鼎風電計畫開展後，開發、施工與維運等職缺將達上百名。

上緯投控及海鼎風電合作啟動招募計畫，上緯表示，旗下離岸風電事業體專業人才需求共需約 17 位，而新材料及碳纖複合材料事業體，也將釋出生產類儲備幹部、配方開發工程師、碳纖製程技術開發工程師、業務專員等職缺，加上後勤行政管理類人員，包含財務、會計、人力資源、採購專員、資訊系統開發工程師等，共將招募 27 位相關人才，並以彰化縣民為優先考量。

由上緯、麥格理資本與 EnBW 共同開發的海鼎風電計畫，在開發與施工階段招募 20 至 30 人，其中，20 名技術工程師將於歐洲進行培訓，而進入維運階段後，海鼎風電首座風場將招募 45 至 75 人，接續在第 2 座與第 3 座風場維運期間，也將招募 30 至 60 人，預計將招募約 165 名員工，同樣也以彰化居民為主要招募對象。

海鼎風電共包含 3 座風場，總裝置容量達 1.9 至 2 W，預計於 2021 至 2025 年陸續完工，目前仍待歐盟審查後啟動開發，預計將有 1250 名相關產業鏈人員參與。

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關鍵字風電招募工程師人才徵才上緯海鼎離岸風電麥格理enbwheadline
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