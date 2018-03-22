〈金管會立院備詢〉顧立雄：金金分離將排除公股金融

銀行法修法將鎖定金金分離、自然人董事兩大議題，不過，由於目前公股金融機構多為「互相派員兼任董事」，外界擔憂此舉恐造成一波公股董事換人潮，對此，金管會主委顧立雄今 (22) 日赴立法院財委會答詢時表示，他所推動的「金金分離」擬分兩個層次，會排除政府持股的公股銀行，不會在「金金分離」的規範範圍內；而自然人董事部份，資產達兆元以上的金控或銀行，需要提高專業董事是自然人的比例。

多名立委今天在立院財委會關切此議題，對此，顧立雄表示，他推動的「金金分離」有兩個層次，一是企業集團不能持有多家金融業的董事席次，但是會排除政府持股，也就是公股銀行不在「金金分離」規範範圍內，財政部持有的公股銀行仍可由財政部指派代表，不過，代表宜由外部人擔任。

顧立雄指出，第二個層次是用循序漸進的方式提升自然人董事席次，也就是，一定規模以上的金控或銀行，例如資產規模達一兆元者，會要求提高專業董事須是自然人比例，但考慮台銀和土銀是百分之百國家持股，因此，這部分的規範也擬排除台銀、土銀等國營機，不過，除了台銀土銀之外，其他公股則需比照民營金融機構，提高由自然人來擔任專業董事的比例，一體適用。

但民進黨立委吳秉叡質疑，若都改由自然人董事，但若發生該名自然人董事若違反股東會當初提名他的用意，則會因為自然人董事任期為三年，而三年都無法更動，不像法人董事可隨時改派；對此，顧立雄回應，增加自然人董事比例，當然會考慮他夠不夠專業，以及背後支持的股東能否節制自然人董事的問題。