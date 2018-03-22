臉書個資外洩防重演 會計師：升級保護

（中央社記者邱柏勝台北22日電）臉書個資外洩，美國聯邦貿易委員會（FTC）已展開調查，恐對其處以高額罰金。對此，會計師表示，數位時代下企業應定期檢視資安，將服務或產品升級，兼顧客戶隱私保護。
劍橋分析公司於美國總統大選期間不正當使用臉書資訊的案件，預估約有5000萬人受到影響。FTC已對其展開調查，若發現臉書違反相關規定，最高將可能處以2兆美元高額罰金，而歐洲監管機構也將調查。
勤業眾信（Deloitte）風險管理諮詢股份有限公司副總經理林彥良指出，回歸企業數位風險管理的角度，企業宜採取「定期檢視隱私保護機制、落實委外安全管理、全面落實預設隱私保護」三大因應措施，以落實數位時代的隱私與資安保護。
首先，企業應定期檢視隱私保護機制，包括公開透明的告知與明確的同意，便捷的當事人權利行使、預設保護的隱私設定及落實當事人隱私設定，且應定期實施資料外洩應變演練等作業。再者，企業應落實委外安全管理，包括盡職調查、合約安全要求、資料安全管理、定期安全評估與現場實地稽核等。
最後，企業應全面落實預設隱私保護，將預設隱私嵌入業務營運流程，並定期或於業務流程、資訊系統發生重大變更時實施隱私衝擊評估（Data ProtectionImpact Assessment, DPIA），確保隱私保護機制持續有效。
KPMG數位安全服務負責人謝昀澤表示，嚴格來說，這起事件並非傳統的駭客入侵竊取個資的傳統資安事故，而是社群網路服務因營業模式或協作廠商的管理疏失或不當利用，所導致的「侵害用戶隱私」事件。
他指出，現有主流的網路服務商，已習慣將客戶的個人相關資訊，以改善服務、互動測驗遊戲等理由，使用ABC（AI, Bigdata, Cloud）等技術手段，進行極大化利用的牟利營運模式。
對於此類事件檢討的關鍵重點，謝昀澤認為並不在企業的防毒、防駭，而在這些新科技媒體產業，能否修正隱私保護的重大瑕疵與缺陷流程，並升級成能兼顧隱私保護的產品或服務。這項轉型是否能成功，也攸關臉書這樣的互聯網大帝國，能否持續壯大的關鍵因素。(編輯：陳永昌)1070322