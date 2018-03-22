臉書個資外洩防重演 會計師：升級保護

（中央社記者邱柏勝台北22日電）臉書個資外洩，美國聯邦貿易委員會（FTC）已展開調查，恐對其處以高額罰金。對此，會計師表示，數位時代下企業應定期檢視資安，將服務或產品升級，兼顧客戶隱私保護。

劍橋分析公司於美國總統大選期間不正當使用臉書資訊的案件，預估約有5000萬人受到影響。FTC已對其展開調查，若發現臉書違反相關規定，最高將可能處以2兆美元高額罰金，而歐洲監管機構也將調查。

勤業眾信（Deloitte）風險管理諮詢股份有限公司副總經理林彥良指出，回歸企業數位風險管理的角度，企業宜採取「定期檢視隱私保護機制、落實委外安全管理、全面落實預設隱私保護」三大因應措施，以落實數位時代的隱私與資安保護。