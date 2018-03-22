流感疫苗政策轉彎 藍委提案重啟評估

國民黨立委王育敏今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，衛福部長陳時中1月才信誓旦旦宣稱，財團法人醫藥品查驗中心、衛福部疾管署的專家都認為打四價疫苗對於經濟效益、民眾健康都有幫助，原本預計2016年就研議升級疫苗，卻因只有一家藥廠生產，才延到今年推動。

衛生福利部部長陳時中1月中曾宣布，10月起流感疫苗將以預防4種病毒的四價疫苗，取代預防3種流感病毒的三價疫苗；不過，昨天疾管署召開專家會議，卻推翻這項決議，建議今年秋冬公費疫苗仍維持三價疫苗，遭外界質疑有政治力介入。

王育敏說，距離上次宣示不過短短2個月，昨天一場專家會議就推翻此疫苗政策，認為兩批專家既然意見不一致，應由兩批專家共同再議，而不是一場會議就讓政策轉彎。

衛福部疾管署副署長羅一鈞接受媒體訪問時解釋，國內觀察發現，今年的疫苗劑型雖然猜錯，和6年前狀況一樣，但患者人數卻只有當時的一半，並沒有像先前擔心的大規模流行，加上美國、加拿大最新數據看來，就算施打四價疫苗，保護力僅有4至5成，並沒有預期的7成，相較三價疫苗的3至5成交叉保護力，確實差不多。

醫師出身的國民黨立委陳宜民則對疾管署解釋相當不以為然，他強調「人民健康無價」，若能改打四價疫苗，就能降低因猜錯疫苗導致感染流感併發重症的風險，他並提出臨時提案，要求衛福部再次開會評估。（編輯：李錫璋）1070322