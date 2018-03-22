楚戈23件作品捐故宮 南院規劃特展

楚戈本名袁德星，民國20年生於中國大陸湖南湘陰縣，從小就展現對文學與美術的興趣與才華，即便身在軍旅，也阻擋不了對藝術的鑽研與創作。

故宮感謝財團法人楚戈文化藝術基金會捐贈23件作品，於楚戈冥誕前夕，今天在故宮南院舉行受贈儀式，由故宮院長林正儀主持，楚戈長子、楚戈文化藝術基金會董事長袁安素及基金會執行長陶幼春代表出席。

（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）集文學、評論、研究、創作於一身的楚戈，任職故宮25年，楚戈文化藝術基金會捐贈故宮23件作品，並典藏於南部院區，今天舉行受贈儀式，未來將在南院辦藝術特展。

林正儀表示，被喻為「火鳥傳奇、藝壇宗師」的楚戈，早年投身軍旅，輾轉到台灣，37歲進入國立故宮博物院，任職25年期間，故宮文物為創作的靈感及文化滋養自不在話下。

林正儀指出，當年楚戈進入故宮器物處工作，專研古器物紋飾，提出「中國古代造型沒有植物紋」的發現，也開啟對青銅器上的龍紋研究，並於2009年出版「龍史」一書。

袁安素表示，父親作品捐贈故宮典藏，家人等這一天已有8年時間，今天達成這個重任，可說是完成父親的心願。

陶幼春指出，楚戈一生熱愛故宮文物，已深入精髓，因此，在繪畫創作時，幾乎隨手就能創作出具藝術美感作品，未來，收集楚戈完整作品在南院舉辦特展。

林正儀說，楚戈捐贈作品包含19件繪畫與4件陶瓷，典藏於南部院區，將規劃楚戈藝術特展，完整呈現楚戈創作豐富多元的面貌。（編輯：方沛清）1070322