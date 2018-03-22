慶富案 雄檢聲請扣押首艘獵雷艦確定遭駁

（中央社記者陳朝福高雄22日電）雄檢偵辦慶富集團獵雷艦涉詐貸案，除起訴慶富董事長陳慶男等5人，並求處重刑，也聲請扣押在義大利建造的首艘獵雷艦，但遭雄院駁回，雄檢抗告，高雄高分院以此案依法不能抗告而裁定駁回。

高雄地檢署偵辦慶富集團獵雷艦涉詐貸及洗錢案，查出將原資本額新台幣5億元虛增至40億元，並造成聯貸銀行團130億元損失，今年2月12日偵結，起訴陳慶男、妻子陳盧昭霞、兒子陳偉志、集團前執行長簡良鑑及顧問李維峰等，依詐欺、背信、偽造文書、違反銀行法、公司法、洗錢防制法等，求處陳慶男30年，併科罰金10億元；陳偉志25年，罰金6億元；簡良鑑20年，罰金3億元。