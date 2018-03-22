〈美中貿易戰〉美貿易代表：鋼鋁關稅豁免對象 4月底

美國貿易代表辦公室代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)21 日在眾議院聽證會上表示，就川普政府將於 23 日啟動的進口鋼鋁產品徵收高關稅的豁免對象國，計畫「在 4 月底前」確定。美國還將加快與計畫對美徵收報復性關稅的歐盟等的談判。

中新網 22 日援引日媒報導，加拿大和墨西哥成為川普行政令中免於繳稅的例外，目前兩國正在與美國就北美自由貿易協定 (NAFTA) 展開重新談判。

萊特希澤表示，正在與美進行自由貿易協定 (FTA) 重新談判的南韓也是相同的情況，暗示可能將南韓也排除在限制之外。他還表明，除歐盟外，美國正與澳大利亞、阿根廷等交涉，也將與巴西展開磋商。