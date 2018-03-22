上緯攜海鼎風電 彰化就博會釋近百職缺

（中央社記者潘智義台北22日電）海洋風電及化工業者上緯投控今天宣布，將與旗下海鼎風電參與彰化縣舉辦的就業博覽會，預計釋出近百職缺。

上緯新聞稿指出，為落實在地化承諾，上緯及海鼎風電將與彰化縣政府合作啟動招募計畫，將參與彰化縣政府於南郭國小舉辦的就業博覽會，釋出共計94個職缺，並以彰化縣民為招募優先考量。

上緯投控說，與所屬事業群自西元1992年設立初期至今，致力於環保耐蝕材料、碳纖複合材料、輕量化技術運用在軌道交通、風電葉片、下水道汙染防治的需求，以及綠色能源開發。