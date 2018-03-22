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上緯攜海鼎風電 彰化就博會釋近百職缺

中央社2018/03/22 12:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北22日電）海洋風電及化工業者上緯投控今天宣布，將與旗下海鼎風電參與彰化縣舉辦的就業博覽會，預計釋出近百職缺。

上緯新聞稿指出，為落實在地化承諾，上緯及海鼎風電將與彰化縣政府合作啟動招募計畫，將參與彰化縣政府於南郭國小舉辦的就業博覽會，釋出共計94個職缺，並以彰化縣民為招募優先考量。

上緯投控說，與所屬事業群自西元1992年設立初期至今，致力於環保耐蝕材料、碳纖複合材料、輕量化技術運用在軌道交通、風電葉片、下水道汙染防治的需求，以及綠色能源開發。

上緯投控表示，目前在中國大陸與台灣市場的環保耐蝕材料，以及風力葉片材料皆有領先地位需求，為台灣離岸風電先驅，放眼未來，全球市場與高端專業人才需求將成倍數成長。

上緯統計，離岸風電事業體專業人才需求共需約17位，新材料及碳纖複合材料事業體，需招募生產類儲備幹部、配方開發工程師、碳纖製程技術開發工程師、業務專員等，加上後勤行政管理類人員，包含財務、會計、人力資源、採購專員、資訊系統開發工程師等，合計約27位。

另外，海鼎風電人才需求在開發及施工階段需招募20至30名員工，其中20名技術工程師將於歐洲進行培訓；在運維階段，海鼎風電第一座風場將招募45至75名員工；第2座風場及第三座風場運維期間繼續招募30至60名員工。於本次就業博覽中將先釋出50名職缺，其中以專業技術人員為主。（編輯：郭萍英）1070322

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