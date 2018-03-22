致電賀蒲亭惹議 川普：和睦共處是好事

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普致電祝賀俄羅斯總統普亭連任成功，引發各界抨擊。川普今天為己辯護，堅稱與俄國和睦相處是好事。與此同時，白宮對川普向俄示好的焦慮之情也因此攤在陽光下。

法新社報導，川普致電恭賀蒲亭（Vladimir Putin）勝選的舉動震驚各界，幕僚洩露這令人尷尬的相關細節後，川普怪罪媒體引發軒然大波，堅稱俄羅斯可以成為堅定的夥伴。

川普推文說：「我打電話給俄羅斯總統蒲亭，恭賀他勝選。」「假新聞媒體為此瘋狂，因為它們希望我撻伐他。」

川普說：「他們錯了！與俄羅斯（和其他國家）和睦相處是件好事，而非壞事。」他還說，俄羅斯「可以協助解決北韓、敘利亞、伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）、伊朗和甚至是即將上演的軍備競賽等問題」。