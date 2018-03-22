致電賀蒲亭惹議 川普：和睦共處是好事

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普致電祝賀俄羅斯總統普亭連任成功，引發各界抨擊。川普今天為己辯護，堅稱與俄國和睦相處是好事。與此同時，白宮對川普向俄示好的焦慮之情也因此攤在陽光下。
法新社報導，川普致電恭賀蒲亭（Vladimir Putin）勝選的舉動震驚各界，幕僚洩露這令人尷尬的相關細節後，川普怪罪媒體引發軒然大波，堅稱俄羅斯可以成為堅定的夥伴。
川普推文說：「我打電話給俄羅斯總統蒲亭，恭賀他勝選。」「假新聞媒體為此瘋狂，因為它們希望我撻伐他。」
川普說：「他們錯了！與俄羅斯（和其他國家）和睦相處是件好事，而非壞事。」他還說，俄羅斯「可以協助解決北韓、敘利亞、伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）、伊朗和甚至是即將上演的軍備競賽等問題」。
這些推文令川普政府陷入混亂，持有兩種截然不同的立場，一邊擁護親俄的總統，一邊則對蒲亭的角色抱持較為懷疑的態度。
川普本人則認為，他與蒲亭發展友好關係，可望重塑兩國關係。
他推文說：「布希試過與俄羅斯和睦相處，但沒那『能耐』。歐巴馬和柯林頓也試過，但沒幹勁或化學反應。和平要靠力量爭取。」
幕僚對川普致電蒲亭的決定感到驚訝，對他無視情資明確表示「不要恭賀」對方及雙方可能在不久的將來舉行高峰會，更是震驚不已。
川普也沒理會譴責前俄國雙面諜在英國遭人毒害一事的建議。
幕僚決定洩露這類有關橢圓形辦公室的敏感資訊，顯示白宮內部對總統的突然之舉和漠視圈內人士建議感到挫折。
只有最高層級的政府官員，才會知悉這通電話的相關細節。
匿名官員告訴法新社，目前正在追查誰是洩密者。
兩名消息人士暗示，為這通電話準備的文件可能是機密文件，未經授權披露文件內容屬犯罪行為。
一名官員說：「倘若屬實，意味有人將總統的簡報洩露出去。洩露這類消息是嚴重違反紀律且可能犯法的行為。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070322