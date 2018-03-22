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中央社

蘋果新品27日亮相 傳主打平價親民

中央社2018/03/22 12:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北22日電）蘋果(Apple)將在3月27日舉行春季發布會，鎖定「教育」市場，綜合市場消息，蘋果可能將端出3款新品，包括全螢幕的iPhone SE、配備Apple Pencil的平價版iPad與平價版Macbook。

蘋果(Apple)將在美國時間3月27日上午舉行春季發布會，地點在美國芝加哥的一所高中，以「教育」為主題，且從邀請函手繪的風格與標語判斷，蘋果預料將鎖定教育市場。

蘋果自2016年3月發布iPhone SE後，就未更新這條產品線，相關傳言也不斷出現，市場推測這次春季發表會將是一個舞台，國外科技媒體BGR報導指出，蘋果正打算更新iPhone SE，推出一款全螢幕版本的小螢幕手機iPhone SE 2，將採用與iPhone X類似的「瀏海頭」設計，搭載Face ID臉部識別功能、AR功能等。

由於發布會邀請函出現Apple Pencil的筆觸，再加上蘋果這次發表會定調「教育」主題，市場猜測一款配備Apple Pencil的平價版iPad可能亮相，傳聞規格為9.7吋螢幕、售價約259美元起，並可能有針對學生族群推出的優惠購機方案。消息也指出，全螢幕的iPad Pro則可望在今年6月發布。

另外，傳聞蘋果這次也打算針對教育市場推出一款低配版的MacBook，將配備13.3吋2560x1600解析度的Retina顯示屏，售價將在799至899美元。（編輯：鄭雪文）1070322

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