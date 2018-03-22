蘋果新品27日亮相 傳主打平價親民

（中央社記者江明晏台北22日電）蘋果(Apple)將在3月27日舉行春季發布會，鎖定「教育」市場，綜合市場消息，蘋果可能將端出3款新品，包括全螢幕的iPhone SE、配備Apple Pencil的平價版iPad與平價版Macbook。

蘋果(Apple)將在美國時間3月27日上午舉行春季發布會，地點在美國芝加哥的一所高中，以「教育」為主題，且從邀請函手繪的風格與標語判斷，蘋果預料將鎖定教育市場。

蘋果自2016年3月發布iPhone SE後，就未更新這條產品線，相關傳言也不斷出現，市場推測這次春季發表會將是一個舞台，國外科技媒體BGR報導指出，蘋果正打算更新iPhone SE，推出一款全螢幕版本的小螢幕手機iPhone SE 2，將採用與iPhone X類似的「瀏海頭」設計，搭載Face ID臉部識別功能、AR功能等。