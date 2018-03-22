愛河呈牛奶色 高市：是硫酸鈣自然現象

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄愛河被民眾發現呈現乳白的牛奶色，高雄市環保局今天澄清並非污染事件，是硫酸鈣，是自然環境及愛河河道特性等因素所產生的自然現象。

高雄市環保局環境稽查科長馬振耀表示，愛河於每年季節變換時容易發生變色情形，經多年來水質檢測分析，結果除溶氧偏低外，酸鹼值及導電度皆正常，其他的水質項目，例如重金屬濃度接近環境基準值甚至低於偵測極限。

由於愛河的污染源九成以上來自生活污水，高雄市環保局環境稽查科針對河水變成乳白色成分進行研究，並委託環保署環境檢驗所分析愛河水中乳白色的成分，經鑑定結果是因水樣中過多硫酸根離子與鈣離子，在高氣溫環境下產生硫酸鈣膠體，並因光線散色產生乳光效應，導致河水呈現乳白色。