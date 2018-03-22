〈Fed升息〉殖利率反走低 債王葛洛斯：債市並不信

Fed 在利率會議後釋出了利率意向點陣圖 (Dot Plot)，顯示 FOMC 官員正預期 2018 年至 2020 年升息碼數，分別是 2018 年三碼、2019 年三碼、2020 年二碼，而至 2020 年時，基準利率將上看 3.4%。

台北時間週四 (22 日) 凌晨 2 時許，美國聯準會 (Fed) 再度宣布升息一碼 0.25%，推升利率走廊來到 1.50% - 1.75%，並且維持今年仍升息三碼之預測，但是預期今年升息四碼的 FOMC 官員，卻比上次大幅增加。

但是值得注意的是，本次投票的 15 位 FOMC 官員中，卻共有 7 位官員預期今年將升息 4 碼；反觀上一次 FOMC 利率會議參與投票的 16 位官員中，僅只有 4 位預測今年升息 4 碼。

Fed 三月利率會議後釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 圖片來源：Bloomberg

《CNBC》報導，在 Fed 釋出利率意向點陣圖之後，美債殖利率反轉下跌，債券之王葛洛斯 (Bill Gross) 在接受專訪時承認，他確實對債市殖利率走低的狀況感到驚訝，但是葛洛斯表示，債市如此表現，對他來說也是一個信號。

葛洛斯指出，債券市場現在不相信 Fed 可以如願在 2020 年，將基準利率拉升到 3.4% 之水平，估計 Fed 在未來的升息道路上，仍將只能有限地前進。

葛洛斯在接受專訪時說道：「你看，Fed 在公布利率意向點陣圖之後，美債殖利率一路反轉下跌，顯示債券市場並不認同 Fed 可以在未來加速緊縮。」

週三 (21 日) 十年期美債殖利率在 Fed 公布利率決議之前，曾一度觸碰至 2.927% 的日內高點，但隨後一路下跌至 2.86% 附近徘徊，主因為此前市場許多經濟學家預期 Fed 今年將升息四碼，但週三 (21 日) Fed 仍維持今年升息三碼之預估。

十年期美債殖利率日線走勢圖 (近三個月以來表現)

葛洛斯進一步指出，自大蕭條以來，美國名目 GDP 約落在 4.5%，此一數字約比十年期美債殖利率高出 150 個基點，意即為當美國名目 GDP 落在 4.5% 時，十年期美債殖利率則落在 3.00%。

葛洛斯表示，這顯示了外在的貨幣政策環境已出現新常態，Fed 應當將這樣的狀況納入思考之中，而葛洛斯亦估計，若 Fed 在年內繼續升息 2 碼至 3 碼，那麼債市「溫和走熊」的狀況仍將持續，十年期美債殖利率可望溫和升至 3%。