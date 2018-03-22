族人相照顧 信義鄉首座A級服務中心揭牌

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）愚人之友基金會在南投縣信義鄉推動在地長期照顧，鄉內首座A級社區整合型服務中心今天揭牌，以在地人才服務當地長輩，實現在地老化，並提升長照需求者與照顧者生活品質。

愚人之友社會福利慈善事業基金會在南投縣推動長期照顧，原屬B級的信義鄉久美部落複合型服務中心今年升格為A級的社區整合型服務中心，今天在望美村久美教會舉行揭牌典禮，當地民眾歡喜共襄盛舉。

愚人之友基金會執行長李希昌表示，中心聘用當地符合專業資格的青年投入，擔任個案管理師、社區巡迴車司機、到宅沐浴車護理師、照顧服務員、居家服務督導員，以在地人才服務當地長輩，在偏鄉落實政府推動的長照2.0政策。