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中央社

申辦2022世界設計之都 林佳龍：形塑城市美學

中央社2018/03/22 13:00
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市長林佳龍今天與產官學界代表一起宣布申辦2022年「世界設計之都」，並將2018年訂為設計元年，希望形塑城市美學，呈現城市靈魂，讓台中市成為舒適城市。

台中市政府今天在台灣大道市政大樓舉辦「台中市申辦2022世界設計之都」記者會，林佳龍、文化局長王志誠、都發局長王俊傑、仁寶創新設計本部副總經理陳禧冠、逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷等人，共同宣告申辦2022年世界設計之都。

林佳龍上午在宣示記者會中指出，為讓台中市更美、更宜居，市府宣布積極申辦2022年「世界設計之都」，並將2018年訂為設計元年，把設計導入市政策略，讓設計思考落實於城市各角落，帶動台中整體發展，有人稱他是「城市裁縫師」，申辦世界設計之都可以藉此導入施政主軸，期盼透過申辦世界設計之都，形塑出城市的美學及靈魂。

台中市申辦世界設計之都的預算曾在今年總預算中遭質疑，直到2月底台中市議會才通過，林佳龍表示，申辦設計之都預算和國民黨團爭執不休，議長林士昌也很少看到他如此堅持，大部分他都尊重少數議員的意見，但這是他對城市的夢想，所以預算非過不可。

黎淑婷表示，透過申辦2022世界設計之都，將可整合台中設計師，凝聚力量展現城市之美，並能為台中帶來無限的可能性，希望提升台中整體生活品味。

林佳龍說，市府積極把設計納入公務體系，並盤點16個局處、共102項計畫，綜整出7大設計導入市政主軸，例如推動舊城區改造、大車站計畫、柳綠川的整治、歷史建築活化再利用、水湳智慧城等。（編輯：管中維）1070322

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