台港簽MOU 促進台生技公司來港上市

楊泮池在簽約後接受中央社記者訪問時說，生策會與港交所簽定備忘錄，主要承諾促進合作，特別是讓台灣的生物科技產業公司有機會來港上市。

她說，在目前台港關係陷入低迷之際，這份MOU頗具意義。

促進雙方聯繫並簽署MOU的香港亞太台商聯合總會執行長胡卓君指出，這是港交所首次與台灣民間團體簽定MOU。

簽署儀式早上在港交所舉行，生策會副會長、前台灣大學校長楊泮池和港交所行政總裁李小加見證了簽約儀式。

（中央社記者張謙香港22日電）台灣的國家生技醫療產業策進會和香港交易所今天簽定諒解備忘錄（MOU），雙方承諾互相合作，促進台灣的生物科技產業公司來港上市，讓這些公司的成果推向亞太甚至全球市場。

他說，香港市場有更多自由資金進入，台灣的生物科技公司來港上市，可以讓這些公司走向國際化和全球化，公司可以籌到更多經費，做得更好。

楊泮池並說，台灣生物科技產業的臨床試驗做得很好，美國方面也承認，希望港方可以進一步予以認證，方便台灣公司上市，把這些公司的成果推向亞太及全球市場。

港交所今天舉行了「2018香港生物科技峰會」，在峰會舉行期間，港交所同時與生策會及中國大陸的相關醫藥創新團體簽定合作備忘錄。

除了見證簽署儀式，楊泮池也率領生策會的代表團參加了峰會，數名台灣生物科技公司負責人也出席。。（編輯：楊昇儒）1070322