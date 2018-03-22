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卜蜂今年營運將再攀巔峰 去年現金股利可望達3.5元

鉅亨網2018/03/22 13:13
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飼料及肉品加工廠卜蜂 (1215-TW) 去年財報營收及獲利同創歷史新高，稅後純益為 14.33 億元，年增 13.57%，每股純益 5.35 元，而對於去年盈餘分派，如依照去年的盈餘配發率，每股現金股利將達到 3.5 元水準，董事長鄭武樾指出，卜蜂內部訂出今年的營運目標仍將成長。

卜蜂今年以來在禽畜的育成率、供應量仍在成長，其中，蜂在雲林養鴨場已取得相關相關執照、並展開飼養計畫，預估首批種鴨可能在 2018 年中養成，新設的雲林斗六飼料廠，預計將在明年進入量產，新增的種鴨事業及飼料新廠效益可望自 2019 年開始貢獻營收。

卜蜂今年前 2 月累計營收 32.45 億元，年增 5.98%，成長力道放緩，由於豬價下跌、原物料的大宗物資價格上漲，鄭武樾今 (22) 日說，第 1 季是今年營運谷底，但在育成率、供應量仍在成長，目前獲利仍能維持相當的水準。

對於去年股利的配發案，鄭武樾也指出，希望優於去年每股配發的現金股利 3 元水準。市場預期，去年卜蜂每股配 3 元，在獲利創新高後，以維持去年配發率 65% 來看，每股約可望配發約 3.5 元現金股利。

卜蜂已為雲林新廠的投資案動土，此新廠位於雲林縣科技工業區內，引進集團世界級最先進生產設備及飼料製造技術，將興建一座新世代具人工智慧 (AI) 自動化飼料廠，包括取得土地及第一期工程的投資金額達 16 億元，預計將在明年下半年量產。

卜蜂日 K 線圖

 

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