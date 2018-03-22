卜蜂今年營運將再攀巔峰 去年現金股利可望達3.5元

飼料及肉品加工廠卜蜂 (1215-TW) 去年財報營收及獲利同創歷史新高，稅後純益為 14.33 億元，年增 13.57%，每股純益 5.35 元，而對於去年盈餘分派，如依照去年的盈餘配發率，每股現金股利將達到 3.5 元水準，董事長鄭武樾指出，卜蜂內部訂出今年的營運目標仍將成長。

卜蜂今年以來在禽畜的育成率、供應量仍在成長，其中，蜂在雲林養鴨場已取得相關相關執照、並展開飼養計畫，預估首批種鴨可能在 2018 年中養成，新設的雲林斗六飼料廠，預計將在明年進入量產，新增的種鴨事業及飼料新廠效益可望自 2019 年開始貢獻營收。