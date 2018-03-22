男闖紅燈毆警 葉俊榮：若有挑釁強力執法

蔡易餘說，去年最高法院有個判決，是一名警察對通緝犯開槍，最後警察被判業務過失致死，判刑6個月還有罰金，這對警察士氣打擊很大，雖然檢察總長提起非常上訴，但最高法院仍沒有採納。

民主進步黨籍立法委員蔡易餘上午在立法院內政委員會質詢時，播放一段影片，是昨天在嘉義市有兩名員警對闖紅燈的黑衣男子臨檢盤查，黑衣男卻丟下機車，動手毆打警察，黑衣男體格健壯，一個人打兩個警察，最後員警用警棍，才制伏黑衣男。

（中央社記者陳俊華台北22日電）民進黨立委蔡易餘今天說，有名男子因闖紅燈遭警方攔查，卻下車毆警；內政部長葉俊榮說，警察機關儘量維持比例原則，但若民眾有任何挑釁，會要求強力執法。

蔡易餘表示，若員警一開始就對空鳴槍，就能稍微嚇止黑衣男子，如果黑衣男不是赤手空拳，身上有刀或其他凶器，這兩名警察會不會因此受傷？現行法對於攻擊警察刑責是否太低；法院在判決時，是否對於警察使用槍械要求過於嚴苛，導致員警不敢使用？

葉俊榮說，這影片看了之後讓人很無奈，民眾面對警察勤務有這樣的行為，「是非常要不得的事情」。

葉俊榮表示，如果民眾認為跟警察扭打好像很英勇，「這是大錯特錯」，進步的國家不是隨時要去挑戰警察，如果黑衣男有拿刀、有危害時，相信兩名警察就有不同做法。

葉俊榮呼籲社會大眾，警察機關不像過去大家想像的會很暴力，其實警察機關都儘量維持比例原則在執勤，但若民眾有任何挑釁，都要求警察機關強力執法，像這樣有妨礙公務情形，都要求要偵辦。

葉俊榮表示，對於警察同仁執勤時在現實判斷、採取措施，若司法機關從事後角度判斷必要性時，呼籲司法機關要給員警一些判斷空間。（編輯：林興盟）1070322